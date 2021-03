PSG-Barça, les compos: Draxler préféré à Di Maria, Griezmann finalement titulaire

Pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Barça ce mercredi soir au Parc des Princes, le PSG va compter sur Julian Draxler, plutôt qu'Angel Di Maria, de retour de blessure. Du côté des Catalans, Ronald Koeman a opté pour un 3-4-3 avec Antoine Griezmann. Coup d'envoi à 21h, sur RMC Sport 1.

Pour le Paris Saint-Germain, c'est l'heure d'enfoncer le clou et de prendre définitivement sa revanche. Trois semaines après la victoire 4-1 au Camp Nou, le club de la capitale accueille ce mercredi soir le FC Barcelone au Parc des Princes, dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Coup d'envoi prévu à 21 heures. Le match est à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Sans Neymar ni Moise Kean, Mauricio Pochettino continue avec son 4-2-3-1 et mise sur Julian Draxler. L'international allemand est préféré à Angel Di Maria, absent du match aller pour cause de blessure. Une autre incertitude existait, au poste de latéral droit entre Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi. L'entraîneur argentin a tranché en faveur de l'Italien.

Pour le reste de l'équipe, c'est du classique. Marco Verratti, qui a lui aussi récemment subi des problèmes physiques, tient sa place en position de meneur de jeu avancé, derrière Mauro Icardi.

Malgré un 3-5-2 travaillé ces dernières semaines, Ronald Koeman débarque finalement au Parc des Princes avec un 3-4-3. Antoine Griezmann, qui était pressenti pour démarrer comme remplaçant, est finalement titulaire avec Lionel Messi et Ousmane Dembélé. Autre choix notable: Frenkie De Jong est aligné en défense centrale, pour accompagner Clément Lenglet et Óscar Mingueza. Samuel Umtiti est sur le banc, Gerard Piqué est forfait. Sergiño Dest et Jordi Alba sont titulaires sur les ailes.

Les équipes de départ:

Paris Saint-Germain: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye - Draxler, Verratti, Mbappé - Icardi.

FC Barcelone: Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Griezmann, Dembélé.