PSG-Bayern: Dagba, le Ch’ti à l’heure européenne

Titulaire à l’aller à Munich, Colin Dagba pourrait à nouveau disputer le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern ce mardi (à 21h sur RMC Sport 1). Une belle revanche pour un joueur proche d’arrêter le football lors de sa formation dans le Nord du côté de Lens.

Le Ch’ti devenu titi. Drôle de parcours pour Colin Dagba qui pourrait jouer l’un des matchs les plus importants de sa jeune carrière avec le PSG, Après avoir profité du forfait d’Alessandro Florenzi, positif au coronavirus, pour débuter lors de la victoire parisienne à l’aller (2-3), le latéral pourrait encore bénéficier de la confiance de Mauricio Pochettino ce mardi lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern (à 21h en direct sur RMC Sport 1). Une belle revanche pour celui qui a, un temps, failli arrêter le football de haut niveau.

Le regret lensois

Né à Béthune, à une petite demi-heure de route de Lens, Colin Dagba découvre le foot dans deux clubs des environs. A Lillers, où il a grandi, puis à Isbergues jusqu’à ses douze ans. Encore gamin, il rejoint les équipes de jeunes du RC Lens et y débute sa formation et son ascension vers le top niveau. Si sa progression semble assez linéaire jusque-là, les gros soucis financiers du club nordiste amènent à la réduction des effectifs en U17 où évolue alors le défenseur en mai 2013 (donc quelques semaines avant l’arrivée de Hafiz Mammadov comme actionnaire majoritaire).

"Bien sûr (que je suis Chti), j’ai vécu jusqu’à mes 15 ans ou plutôt même jusqu’à mes 18 ans. C’est sûr que je suis un Ch’ti, confiait le joueur du PSG pour Canal + en 2020. J’ai mes parents qui sont encore là-bas. J’ai grandi là-bas, j’ai joué au foot là-bas. C’est sûr que je suis un Ch’ti."

Et d’ajouter sur son départ de Lens: "C’était une grande déception honnêtement, a reconnu l’actuel international Espoirs tricolore. Mon père a aussi hésité à ce que j’arrête le foot et que je reprenne dans un club plus petit. C’était mon club de cœur à l’époque donc c’était vraiment une déception. Mais après j’ai réussi à rebondir."

La relance à Boulogne

Colin Dagba part se ressourcer non loin de là à l’US Boulogne, à seulement 15 ans, où il travaillera notamment avec Franck Caron. Après trois années où Colin Dagba a continué de travailler sans relâche, et d’impressionner à la fois entre l’équipe qui jouait en CFA2 et les U19.

"Colin n’avait pas été gardé par Lens et cela nous avait tous étonnés, lui le premier, racontait l’entraîneur pour So Foot en février 2019. À l’époque, on était déjà en National. Mais lorsqu'il est arrivé à Boulogne, il s’est rendu compte assez rapidement qu’il avait mis les pieds dans un club structuré. Très rapidement, il a utilisé sa déception comme tremplin."

L’un des petits chouchous de Tuchel au PSG

Après trois années où Colin Dagba a continué de travailler sans relâche, le PSG l’a approché pour terminer sa formation et signer un contrat stagiaire à l’été 2016. Cette année-là, le club de la capitale avait perdu Gregory van der Wiel (laissé libre) mais avait aussi recruté le Belge Thomas Meunier pour concurrencer Serge Aurier au poste de latéral droit. Malgré une grosse concurrence à Paris, le jeune Ch’ti joue avec la réserve ou les U19, s’accroche et signe finalement son premier contrat pro en juillet 2017.

Après le départ d’Unai Emery en 2018, Thomas Tuchel lui donne sa chance et l’intègre à l’équipe première. Peu de temps avant son vingtième anniversaire, le défenseur débutera en match officiel lors du Trophée des champions remporté en août 2018 contre Monaco (4-0) avant de jouer quelques minutes en L1 les mois suivants en tant que troisième choix derrière Thomas Meunier et le vétéran Dani Alves. Il était apprécié par Thomas Tuchel qui n’a pas hésité à lui déclarer sa flamme en février 2019 lors d’une conférence de presse.

"Je ne sais pas si c'est très intelligent de le dire ici, mais j'aime Colin Dagba, avait lancé l’entraîneur allemand. Vraiment, c'est un gars incroyable. Il est fiable. Il fait des entraînements chaque jour avec le même niveau, un bon état d'esprit. Il fait les choses bien. C'est un top remplaçant."

L’heure de gloire avec Pochettino?

Malgré une blessure au genou début 2020, Colin Dagba a vu son statut à Paris être renforcé après le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund lors du récent mercato estival. Si l’arrivée tardive d’Alessandro Florenzi l’a privé d’une place de titulaire qui ne demandait qu’à être saisie, le latéral désormais âgé de 22 ans a profité des récents pépins physiques de l’Italien pour se montrer.

Résistant tant bien que mal à l’ancien titi Kingsley Coman lors du quart de finale aller de Ligue des champions en Bavière, Colin Dagba pourrait à nouveau engranger des minutes ce mardi face au Bayern. Là encore, Kingsley Coman devrait se trouver en face de lui. En cas de belle performance face à ailier munichois, le petit Ch’ti pourrait prouver à Mauricio Pochettino qu’il mérite plus qu’un second rôle au PSG.

