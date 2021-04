PSG-Bayern, la compo parisienne: Paredes de retour, Draxler préféré à Kean

Mauricio Pochettino a choisi de conserver un onze proche du quart de finale aller pour défier le Bayern Munich au Parc des Princes, ce mardi (à 21h, sur RMC Sport 1). Suspendu à l'aller, Paredes débute au milieu.

Le Paris Saint-Germain peut définitivement entrer dans la cour des grands s’il élimine un Bayern Munich revanchard après sa défaite à l’aller (victoire 3-2 des Parisiens en Bavière), et atteint le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième saison d’affilée.

Confronté à plusieurs incertitudes concernant la forme physique des revenants dans le groupe parisien, Mauricio Pochettino a conservé un onze très proche de celui qui est allé s’imposer sur le terrain du champion d’Europe en titre la semaine passée.

En l’absence de Marquinhos, qui sera encore éloigné des terrains pendant une dizaine de jours, le technicien argentin a choisi d’associer Presnel Kimpembe et Danilo Pereira, la paire qui avait disputé la dernière heure de jeu à Munich après la sortie du Brésilien.

>> PSG-Bayern en live

Verratti et Florenzi sur le banc

Leandro Paredes étant de retour, et en confiance après son récital à Strasbourg, il est aligné aux côtés de Gueye au milieu de terrain. Le quatuor d’attaque utilisé à l’aller est également reconduit, avec Julian Draxler, et non pas Moïse Kean.

L’international italien a été lui aussi très performant en Alsace, et son profil plus travailleur aurait pu s’avérer très utile pour endiguer les vagues adverses, mais le coach argentin a fait le choix de la continuité.

Marco Verratti et Alessandro Florenzi, affaiblis par le Covid-19, débuteront eux la rencontre sur le banc, avec Pablo Sarabia, Rafinha ou encore Ander Herrera.

La compo du PSG:

Navas - Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé

Remplaçants:

Rico, Saidani, Kehrer, Verratti, Rafinha, Kean, Sarabia, Herrera, Florenzi, Bakker, Pembele