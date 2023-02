PSG-Bayern: "La dernière chance de Neymar", selon Riolo

Critiqué pour la baisse de ses performances et son attitude, Neymar abat l’une de ses dernières cartes lors du 8e de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, selon Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste RMC Sport.

Les 17 buts et 15 passes décisives de Neymar (31 ans) cette saison n'empêchent pas une certaine crispation autour du Brésilien. Le joueur s’est retrouvé en première ligne des critiques après la défaite du PSG à Monaco (3-1), samedi. Très agacé sur le terrain, le milieu offensif a provoqué la colère de Luis Campos, conseiller sportif du club, qui a recadré sa star dans le vestiaire. Neymar a lui-même confirmé ce moment de tension, lundi lors de sa présence en conférence de presse où il affiché un certain optimisme malgré la méforme actuelle de son équipe.

Sa prise de parole a accentué l’impatience de Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste pour RMC Sport. Dans l’After Foot, il a appelé la star brésilienne à ne surtout pas manquer le double rendez-vous face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions, dont l’aller se dispute ce mardi soir (21h, sur RMC Sport 1) au Parc des Princes. Il a rebondi sur sa présence face aux médias "après ce qu’il s’est passé samedi où il a été mis sous pression…"

"La dernière chance de Neymar au PSG"

"C’est la première fois que Neymar se faisait engueuler à ce point par un dirigeant du PSG et Campos lui est vraiment rentré dans la gueule, ce qui est rarissime, explique-t-il. Neymar n’a jamais été secoué comme ça. Le fait qu’il vienne à la conférence de presse maintenant, je prends le match de mardi et le retour dans trois semaines (le 8 mars en Allemagne, ndlr) comme la dernière chance de Neymar au PSG. Il sait qu’il était sur la sellette et que le club voulait se séparer de lui (l’été dernier). Personne ne lui avait parlé comme ça. Il s’est fait rentrer dans la gueule comme jamais par Campos qui, pendant tout le mois d’août, a essayé de le câliner pour le mettre dans le bon chemin."

"Il vient à la conf, il parle, insiste Riolo. Dans la foulée, il va faire l’interview du diffuseur. Demain (ce mardi), j’attends un gros match de Neymar. Je ne sais pas s’il peut parce que son physique est un peu défaillant mais j’attends un gros match de Neymar, un peu un truc 'dernière chance' sur l’aller et le retour."