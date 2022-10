PSG-Benfica: qui pour remplacer Messi?

Avec le forfait de Lionel Messi, Christophe Galtier va devoir remanier son attaque ce mardi face au Benfica Lisbonne (21h, sur RMC Sport) en Ligue des champions. Trois solutions semblent s’offrir à lui.

Pablo Sarabia pour du poste pour poste

A moins qu’il ne change de schéma (ce qui ne semble pas la tendance), Christophe Galtier semble se diriger vers un remplacement de Lionel Messi poste pour poste. A ce titre, Pablo Sarabia apparaît comme la solution la plus naturelle pour débuter sur le côté droit de l’attaque en compagnie de Neymar (à gauche) et Kylian Mbappé (dans l’axe). Samedi, l’Espagnol avait été titularisé à Reims pour combler l’absence de l’Argentin, touché au mollet lors du match aller au Portugal. Il n’a pas signé une prestation flamboyante. Il est même le Parisien à avoir perdu le plus de ballons (9, devant Nordi Mukiele, 4) avant son remplacement à la 88e minute par Achraf Hakimi. A l'issue de la rencontre, Galtier a souligné que Mbappé était "orphelin de Messi et Neymar".

Le timide Carlos Soler?

Si Messi était absent à Reims, Neymar a, lui, débuté sur le banc. A sa place, Christophe Galtier avait décidé d’offrir à Carlos Soler sa première titularisation sous le maillot parisien. L’Espagnol n’a pas vraiment brillé au sein d’un collectif qu’il découvre, depuis son arrivée. Il ne figure pas en pole position pour remplacer Lionel Messi mais reste une solution possible.

Ekitike comme pivot?

Hugo Ekitike est la dernière arme offensive à disposition de Christophe Galtier. Et son profil pourrait faire un heureux: Kylian Mbappé. L’attaquant, qui a semblé s’agacer de son rôle de pivot samedi à Reims, pourrait profiter d’une titularisation de l’ancien Rémois dans l'axe pour retrouver un rôle plus libre sur le front de l’attaque. Mais le jeune joueur (20 ans) n’a aucune expérience en Coupe d’Europe et a été titularisé seulement une fois cette saison. La deuxième ce mardi face au Benfica semble hypothétique.

Galtier n’a pas donné d’indication laissant penser à un changement de schéma, lundi, et devrait reconduire son 3-4-3. L’animation de celui-ci pourrait un peu évoluer après les grincements de dents de Mbappé. Ce dernier devrait de nouveau occuper l’axe même si son entraîneur a indiqué avoir échangé avec lui sur ses déplacements. "Ney et Leo ont une vraie relation avec Kylian, a reconnu Galtier. Mais il se retrouve quelques fois dans l'axe, comme un pivot. Il est intelligent et capable d'adapter ses déplacements en fonction d'une organisation. On en a parlé longuement hier (dimanche), on a échangé sur ses attentes."