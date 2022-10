PSG-Maccabi Haïfa: le dilemme de Neymar, sous la menace d'une suspension

Neymar est sous la menace d'une suspension au prochain match du PSG en Ligue des champions en cas de carton jaune contre le Maccabi Haïfa ce mardi (21h sur RMC Sport 1). Il pourrait garder cette épée de Damoclès au-dessus de la tête un petit moment.

Se faire suspendre ou rester sous la menace jusqu'après les quarts de finale... Tel est le dilemme de Neymar et du PSG, à l'approche du match contre le Maccabi Haïfa. Le club de la capitale peut regretter le carton jaune injustement distribué à Neymar en Israël pour avoir... célébré son but. Averti à Benfica lors de la troisième journée, Neymar est depuis sous la menace et il risque de la traîner un moment.

Si un joueur écope de trois avertissements lors des dix matchs qui séparent le début de la compétition à la fin des quarts de finale, alors il est suspendu un match. Le compteur se remet à zéro à partir des demi-finales. Sanctionné à deux reprises en quatre rencontres, il en reste six à Neymar, qui ne doit pas prendre le moindre avertissement sous peine d'être suspendu.

Seule autre soution pour se débarasser de la menace qui plane au-dessus de lui, prendre un carton jaune ce mardi. Mais celui-ci le priverait du match de la sixième journée contre la Juventus, potentiellement capital dans la lutte pour la première place du groupe. Un véritable dilemme pour le PSG.

Verratti a lui déjà reglé la problème

Neymar étant déjà sous la menace lors du dernier match, on peut supposer que le PSG aurait choisi ce match à domicile face au Maccabi Haïfa, supposé plus facile, pour permettre au Brésilien de purger sa suspension. Il aurait pour cela fallu que le Brésilien soit averti au Parc des Princes face à Benfica. Par choix ou non, cela n'a pas été le cas. Il paraît donc peu probable qu'un tel stratagème soit mis en place ce mardi.

Habitué des avertissements, Marco Verratti a lui déjà tout prévu. Averti à trois repriuses lors des quatre premiers matchs, il purgera sa suspension ce mardi, et verra son compteur être remis à zéro dès le prochain match. Pas de quoi cependant mettre le petit hibou totalement à l'abri. Il devra encore tenir cinq matches sans prendre trois avertissements. Une tâche loin d'être aisée.