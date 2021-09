PSG-Manchester City: les stats impressionnantes de Messi face aux Skyblues

Le PSG accueille Manchester City, ce mardi, lors de la 2e journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’occasion pour Lionel Messi, remis de sa blessure au genou, de retrouver un club qui lui réussit particulièrement bien.

C’est le premier choc européen de sa nouvelle aventure. Et Lionel Messi va pouvoir y participer. Après quelques jours d’incertitude, l’attaquant du PSG est finalement disponible pour affronter Manchester City, ce mardi, lors de la 2e journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Remis de sa contusion au genou gauche qui l’a privé des matchs de Ligue 1 à Metz (1-2) et contre Montpellier (2-0), le sextuple Ballon d’or va pouvoir étrenner son maillot rouge et bleu lors d’une affiche de C1 au Parc des Princes.

>> PSG-Manchester City: les infos EN DIRECT

Un événement qui sera scruté de près, aux quatre coins du globe. D’autant que Paris se doit d’obtenir un résultat après avoir entamé sa campagne par un nul décevant il y a quinze jours à Bruges (1-1). Pour faire vaciller son bourreau de la saison passée en demi-finale, le club de la capitale compte évidemment sur le talent de son n°30, qui affrontera Pep Guardiola pour la cinquième fois depuis leur séparation à Barcelone.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct PSG-Manchester City

Un triplé retentissant en 2016

Et à l’heure des retrouvailles, Messi se présente avec un ascendant psychologique sur City. Le sextuple Ballon d’or a affronté le club anglais à six reprises dans sa carrière, entre 2014 et 2016. Quatre fois en 8es de finale et deux fois en phase de poules. Et les Skyblues s’en souviennent encore. Lors de ces six matchs disputés en trois ans, La Pulga s’est imposée cinq fois (pour une seule défaite), en inscrivant six buts, assorties de deux passes décisives.

A Manchester, personne n’a oublié son récital le 19 octobre 2016 au Camp Nou. Avec sa teinture blonde, le taulier de l’Albiceleste avait mis au supplice la défaite des Citizens en claquant un triplé, agrémenté d’une passe décisive pour Neymar et d’un penalty obtenu (et raté par son partenaire brésilien). De quoi offrir un large succès au Barça (4-0). Cinq ans plus tard, c’est désormais le PSG qui rêve d’un scénario similaire.