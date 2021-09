PSG-Manchester City: Mbappé, Neymar et Messi "en feu" dans le vestiaire, Thiago Silva en panique

Victorieux de Manchester City (2-0) ce mardi en Ligue des champions, le trio composé de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi a pris la pose pour célébrer dans le vestiaire du PSG. Le cliché posté sur les réseaux sociaux a beaucoup fait réagir et notamment Thiago Silva, pas emballé à l'idée de les affronter.

Attendu au tournant par de nombreux détracteurs, le PSG a signé une belle victoire ce mardi contre Manchester City (2-0) lors de la deuxième journée des poules de la Ligue des champions. Longtemps en manque d'efficacité depuis son arrivée à Paris, Lionel Messi a marqué son premier but d'une superbe frappe sous la barre et après un beau une-deux avec Kylian Mbappé.

Accompagné de Neymar, le troisième larron du fabuleux trio offfensif francilien, les deux hommes ont pris la pose dans les vestiaires pour célébrer le probant succès du PSG. La photo a été publié sur le compte du Brésilien, avec les émojis "feu".

Thiago Silva: "J'espère ne pas vous renconter trop tôt"

Avant le match contre Manchsester City, la frustration de Kylian Mbappé à l'encontre de Neymar avait fait naître l'idée de tensions ou de brouille entre les deux hommes. Visiblement, les choses vont mieux entre eux si l'on en croit leur large sourire.

Le premier but de Lionel Messi avec le PSG et la victoire contre les Skybues a probablement aidé à apaiser les choses. Le Français, le Brésilien et l'Argentin espèrent désormais enchaîner et briller ensemble.

Le commentaire de Thiago Silva sous la photo du trio Mbappé-Neymar-Messi © DR Instagram

Et visiblement, le réveil de la MNM pourrer provoquer quelques frayeurs chez les autres prétendants à la victoire finale en Ligue des champions. Ancien coéquipier de Neymar et Mbappé à Paris, Thiago Silva ne semble pas pressé de les affronter avec Chelsea.

"J'espère ne pas vous renconter trop tôt, a plaisanté l'ex-capitaine emblématique du PSG. Dieu m'en préserve."