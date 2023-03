Real: Benzema touché au tibia quatre jours avant le Clasico

Karim Benzema a cédé sa place juste après avoir marqué le seul but du match face à Liverpool (1-0), mercredi en 8e de finale de la Ligue des champions. Carlo Ancelotti ne s’est pas montré très inquiet à quatre jours du Clasico face au Barça.

Un but en grimaçant. Karim Benzema a scellé le sort du 8e de finale de la Ligue des champions face à Liverpool en marquant l’unique but de la rencontre (1-0), mercredi lors du match retour. Mais l’attaquant français s’est rapidement tenu la jambe droite au moment de célébrer sa réalisation (78e). Grimaçant, il a finalement cédé sa place quelques instants plus tard à Rodrygo (82e). L'ancien Lyonnais semble s'être fait mal dans un duel avec Virgil van Dijk juste avant de marquer.

"Tranquille, rien de grave"

A l’issue de la rencontre, l’ancien international en a dit un peu plus. "C’est le tibia, c’est un coup, a-t-il confirmé. Tranquille, rien de grave." Carlo Ancelotti s’est aussi montré plutôt rassurant sur l’état de son joueur. "Cela ne semble qu'un coup, a ajouté l’entraîneur italien. Ça l'a un peu gêné mais je pense qu'il s'en remettra sans problème dimanche."

Rien de sérieux a priori même si l’état de forme du Français est particulièrement scruté durant une saison où il n’a pas été épargné par les blessures. Mercredi, il effectuait son retour sur le terrain après avoir déclaré forfait contre l’Espanyol Barcelone samedi dernier en raison d’une cheville douloureuse. Il semble plutôt confiant pour prendre part au déplacement à Barcelone dans un clasico qui pourrait être décisif pour la course au titre, dimanche (21h)

Le Ballon d’or 2022 a manqué 14 matchs (sur 42) sur blessure depuis le début de la saison. Il a surtout raté la Coupe du monde avec l’équipe de France après s’être blessé lors d’un entraînement. Un forfait qui fait couler beaucoup d’encre puisque l’entourage du joueur estime qu’il aurait pu revenir à temps pour disputer la fin de la compétition. La semaine dernière, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, est revenu sur les explications de cette absence, qui n’ont pas convaincu le joueur. "Bon bah je vais devoir m'expliquer pour le peuple", a-t-il lancé sur les réseaux sociaux. Mercredi après le match, il a indiqué qu’il n’avait "rien à déclarer".