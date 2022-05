Real-City: forfait confirmé pour Stones, Walker encore incertain

À la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (sur RMC Sport), l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, fait le point sur son effectif. Sorti sur blessure à l’aller, John Stones est forfait.

Pep Guardiola va devoir s’adapter. L’entraîneur de Manchester City sera privé de son défenseur central John Stones, et peut-être de son latéral droit Kyle Walker, pour le déplacement à Santiago-Bernabeu ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (à suivre à partir de 21h sur RMC Sport 1).

En conférence de presse d’avant-match, le coach espagnol a donc été interrogé sur Stones, remplacé par Fernandinho en première période lors du match aller (4-3). "Il n’est pas en forme", a-t-il siplement lâché, confirmant son forfait. Touché à la cheville, le défenseur avait déjà manqué le déplacement à Leeds ce week-end en championnat (4-0), alors qu’il revenait tout juste de blessure face au club merengue.

Walker "s'est entraîné et fera le voyage"

Absent lors du match aller, Kyle Walker n’a plus joué depuis le 13 avril contre l’Atlético de Madrid (0-0). Toujours incertain, le latéral droit sera du déplacement à Madrid. "Il s’est entraîné et il fera le voyage, informe Guardiola. Demain (mercredi), nous déciderons. Il a passé trois semaines sans entraînement mais je suis heureux qu’il soit de retour et j’espère qu’il sera disponible".

Si Walker ne pouvait pas tenir son poste, Manchester City pourrait compter sur le retour de Cancelo, suspendu la semaine passée. "Il n’y a pas de doute pour Joao, rassure son coach. Il est vraiment bien". Au-delà de cette incertitude, Pep Guardiola assure qu’il n’y a "pas de garanties que les mêmes joueurs joueront au même poste" et tentera de se qualifier pour une deuxième finale de suite avec "le meilleur onze possible".