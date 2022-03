Real-PSG: le message plein de détermination de Neymar, qui a "ciblé" ce choc

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), Neymar a affiché un état d’esprit conquérant.

Neymar a hâte d’en découdre. Présent en conférence de presse ce mardi pour répondre aux questions des journalistes, à la veille du 8e de finale retour contre le Real Madrid (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), le Brésilien a fait part de sa grande détermination. Cette rencontre, il l’attend avec impatience.

"Évidemment que j'avais ciblé ce match. C'est un match que les joueurs veulent jouer, il faut profiter de chaque minute de ces matchs. Ce sont des minutes qui ne se répéteront pas. Je me suis concentré et j'ai travaillé pour aider l'équipe. Je suis heureux et content. Je vais tout donner et tout faire demain. On doit avoir une mentalité très forte pour faire un grand match”, a-t-il indiqué devant les médias.

"Prêt mentalement et physiquement à 100%"

Alors qu’il avait fait son retour sur les terrains à l’occasion du match aller au Parc des Princes, après deux mois et demi d’absence, Neymar s’est également montré rassurant sur son état physique. “Je me sens à 100%. Cela a pris plus de temps que prévu, c'était une blessure très dure mais je suis prêt mentalement et physiquement à 100% pour aider l'équipe, aider mes coéquipiers et faire un grand match. C'est un match où il faut tous être prêts”, a clamé Neymar, qui vient d’enchaîner trois titularisations de suite.

Quatre ans après l'élimination du PSG en 8e de finale contre le Real et sa blessure qui l'avait fait manquer le match retour, le Brésilien a assuré avoir complètement tourné la page. “La vérité c'est que j'ai tout oublié. Rater de grands matchs c'est dur, c'est triste. Mais je suis bien, je me sens bien pour aider le PSG. On est prêt pour jouer mercredi. C'est une équipe très forte en face de nous, avec des joueurs ayant beaucoup de qualité. On ne va pas baisser les bras ou se cacher. On va tout donner pour essayer de gagner le match.”

“C'est un match entre le PSG et le Real, c'est toujours du 50-50. Il n'y a pas de favori car ce sont deux équipes fortes. On a un avantage car on a gagné 1-0. Mais on doit penser à gagner et jouer encore mieux qu'à Paris. Je suis heureux de jouer avec du public et je suis sûr que mes coéquipiers ont l'ambition de jouer mercredi et de rentrer chez nous avec une victoire”, a poursuivi l’ancien joueur du Barça, pour qui c’est “toujours spécial” de jouer à Bernabeu.