Le supporter volé après France-Belgique a récupéré le maillot de Koundé

Le supporter agressé après le match de Ligue des nations France-Belgique a finalement récupéré le maillot de Jules Koundé. Impliqué dans cette triste affaire, un rappeur marseillais l’a contacté et lui a remis la tunique volée en marge de la finale contre l’Espagne ce dimanche.

L’affaire a fait grand bruit en France et constituait peut-être l’un des gros points noirs de la demi-finale de Ligue des nations entre les Bleus et la Belgique. Agressé au stade, un supporter tricolore s’était fait voler le maillot de Jules Koundé par d’autres fans. Après une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, le rappeur marseillais Mehdi Yz qui s’est retrouvé impliqué dans cette histoire a retrouvé le fan pour lui rendre la tunique du défenseur de l’équipe de France et Séville en marge de la finale remportée dimanche contre l’Espagne (2-1). Victime de cette mésaventure, Clément a lui confirmé la belle nouvelle sur son compte Twitter depuis Turin.

"Mehdi Yz m’a ramené le maillot de la demi-finale ce soir, a lancé ce passionné de foot. Tout Marseille s’est mobilisé pour retrouver le maillot, Mehdi et trois de ses amis ont fait 700km pour me rendre le maillot. Excuse acceptée pour Mehdi qui a fait en sorte que je récupère le maillot."

"J’apprécie le geste de Mehdi et des Marseillais"

Très rapidement ciblé par les internautes, en raison d’une vidéo où des fans se félicitaient d’avoir récupéré le maillot de Jules Koundé coûte que coûte, Mehdi Yz s’est ensuite démené pour contacter Clément et lui rendre la tunique floquée du numéro 5. Si la police travaille sur ce dossier, le supporter agressé a demandé de l’indulgence pour le rappeur originaire de Marseille.

"Svp arrêtez les insultes, il m’a montré ses messages, on ne peut pas cautionner ça. Dans ce tweet j’ai dénoncé mais j’apprécie le geste de Mehdi et des Marseillais qui se sont mobilisés, a encore lancé Clément. Au final, tout va s’arranger, la police est sur le coup. Merci à tous pour votre aide !"

A nouveau titulaire lors de la finale de Ligue des nations remportée contre la Roja, Jules Koundé lui-même s’était ému de la situation et avait contacté le malheureux supporter pendant le Final 4.

"Jules Koundé m’a contacté, c’est arrivé jusqu’à ses oreilles, s’est félicité Clément auprès de RMC Sport à la veille de la finale. […] Il était très déçu de voir ce qu’il s’est passé dans le stade pour un simple maillot, c’est assez triste. Et ensuite il m’a dit 'ne t’en fais pas, je te garde le maillot pour la finale au chaud'. Il m’a passé le numéro du responsable sécurité de la FFF pour que je prenne contact avec, pour la suite des démarches."

Reste désormais à savoir si ce fan des Bleus a finalement pu rencontrer le défenseur ou récupérer la précieuse tunique portée contre l’Espagne.