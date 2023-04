Chelsea: fin de saison pour Reece James, de nouveau blessé

L’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, annonce ce mardi que son défenseur Reece James ne rejouera plus cette saison, après s’être de nouveau blessé contre le Real Madrid. Mason Mount devrait aussi être forfait pour les sept derniers matchs.

Les galères se poursuivent pour Reece James. Le latéral droit anglais, qui n’a disputé que 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a manqué la Coupe du monde 2022 en raison d’une blessure, ne rejouera plus en 2022-2023. Son entraîneur Frank Lampard a annoncé la nouvelle ce mardi, à la veille de la réception de Brentford (20h45).

Le retour de Mount "peu probable" avant la fin de saison

"Reece James ne sera pas disponible pour le reste de la saison, informe le coach londonien", qui précise que le joueur "s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match de milieu de semaine (contre le Real Madrid), il s'en est sorti mais a ensuite passé un scanner et il n’est plus là". Il reste sept rencontres de Premier League à disputer pour Chelsea, seulement 11e à 12 points des places européennes.

Lampard apprend également que Mason Mount ne devrait pas non plus refouler les terrains cette saison: "Il pourrait faire le dernier match mais c'est peu probable". "Mason porte une blessure au bassin depuis un certain temps, c'est antérieur à mon arrivée, indique-t-il. Il a fait des efforts mais il subira une intervention chirurgicale mineure, puis il se rétablira pendant quatre semaines."

Deux grosses blessures plus tôt dans la saison

En ce qui concerne James, touché au genou en première partie de saison, il avait rechuté quelques jours après son retour fin décembre, manquant un nouveau mois de compétition. Un pépin de plus qui avait provoqué la colère de son coach personnel, qui semblait avoir "beaucoup à dire", visant à demi-mot le staff médical des Blues.