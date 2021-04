Manchester City: après la défaite en FA Cup, Guardiola peste contre les critiques

Manchester City a connu la défaite (1-0) samedi en demi-finale de FA Cup face à Chelsea. La période est décisive pour l'équipe de Pep Guardiola, avec quatre matchs à disputer dans un intervalle de 11 jours avant la demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG. En conférence de presse, l'entraîneur espagnol s'est emporté contre certaines critiques vis-à-vis des nombreux changements dans son onze de départ samedi.

A onze jours de la demi-finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes face au PSG (le 28 avril avril sur RMC Sport 1), Manchester City a connu la défaite (1-0) ce samedi face à Chelsea et peut-être perdu Kevin De Bruyne lors de cette demi-finale de FA Cup. Mais avec quatre rencontres à disputer dans un intervalle de 11 jours, Pep Guardiola a dû faire tourner.

De l'équipe victorieuse mercredi lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, seuls trois joueurs étaient présents au coup d'envoi ce samedi face à Chelsea. Thomas Tuchel, avec un jour supplémentaire de récupération pour ses troupes, n'a lui procédé qu'à trois changements après le match face à Porto. Sur le banc mardi, Hakim Ziyech a d'ailleurs offert la victoire aux Blues sur un service de Timo Werner, qui n'a pas joué de son côté face à la formation portugaise.

"Dites simplements que nous avons perdu la partie"

En conférence de presse d'après-match, Pep Guardiola est apparu remonté face aux critiques. "Quand vous avez deux jours et demi seulement pour récupérer et qu’on doit se déplacer, et qu’en plus on voyage dans le train trois heures par jour ou même plus…Ne me dites pas que nous n'y prêtons pas attention, a rétorqué Guardiola à propos de l'hypothèse qu'il puisse se désintéresser de la FA Cup. Une équipe qui arrive dans les phases finales de toutes les compétitions, on ne peut pas dire ça. ites simplement que nous avons perdu la partie. Et quand vous avez perdu la partie, les décisions sont mauvaises. Mais c'est un mauvais argument mes amis, c'est un si mauvais argument."

Depuis l'arrivée de Pep Guardiola à la tête des Cityzens, l'équipe mancunienne a remporté à trois reprises la League Cup et une fois la FA Cup, en 2019. "Nous ne pourrions pas accéder à la demi-finale de la FA Cup, la finale de League Cup ou la demi-finale de la Ligue des champions si on n'y prêtait pas attention, s'est défendu Guardiola. Pensez-vous simplement que Sterling, Ferran Torres ou Gabriel Jesus ne méritent pas de jouer? Nous avons eu beaucoup, beaucoup de matchs avec cette équipe en FA Cup pendant quatre ou cinq ans et nous jouons toujours pour essayer de gagner. C'était une rencontre serrée, nous n'avons pas pu gagner. Félicitations Chelsea."

Désormais pour Manchester City avant de retrouver le PSG, il faudra se déplacer mercredi (21h15) en championnat sur le terrain d'Aston Villa. Puis les Citizens défieront le Tottenham de José Mourinho dimanche prochain (17h15) en finale de League Cup.

Un programme chargé avant le déplacement au Parc des Princes le mercredi 28 avril. D'autant plus qu'il faudra certainement composer sans Kevin De Bruyne, titulaire ce samedi et sorti sur blessure en seconde période, touché à la cheville et qui va passer des examens ce dimanche.

