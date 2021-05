Manchester City: Guardiola en larmes pour le départ d'Agüero

Auteur d'un doublé dimanche face à Everton (2-0), pour son avant-dernier match avec Manchester City, Sergio Agüero a reçu un vibrant hommage de la part de Pep Guardiola après la rencontre. Le technicien espagnol a fondu en larmes, vantant les qualités humaines de l'attaquant argentin.

Sergio Agûero a mis pratiquement fin ce dimanche à une aventure d'une décennie avec Manchester City. Arrivé en 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid, le "Kun" quittera libre en juin prochain, à 33 ans, un club dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire. Et où il a remporté cinq trophées de Premier League, dont le premier en 2012 où il avait inscrit l'inoubliable but du titre à la dernière minute de l'utilme journée.

Ne reste plus, qu'une finale de Ligue des champions à disputer, peut-être la première remportée du club, face à Chelsea le 29 mai prochain. Mais devant près de 10.000 personnes à l'Etihad Stadium ce dimanche, Sergio Agüero est entré en jeu pour 28 minutes. Suffisant pour être l'auteur d'un doublé face à Everton (5-0) pour ses adieux.

"Une personne spéciale pour nous tous"

Sergio Agüero va beaucoup manquer à Pep Guardiola, même si l'attaquant argentin avait perdu sa place de titulaire cette saison. "Nous l'aimons vraiment beaucoup. C'est une personne spéciale pour nous tous. Il est tellement gentil, a rendu hommage Guardiola à Agüero, fondant en larmes pour l'occasion. Il m'a beaucoup aidé, il est tellement bon."

"Nous ne pourrons pas le remplacer, a coupé court également Pep Guardiola à propos de Sergio Agüero. Il y a tellement de joueurs qui ont dû partir, comme Joe Hart ou David Silva aussi, qui ont aidé ce club à être ce qu'il est." Au coup de sifflet final, une haie d'honneur a été réservée à Sergio Agüero, qui a porté à 260 le nombre de ses réalisations avec le Cityzens.

"C'était mon dernier match mais je suis heureux. Je dois remercier mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Je suis attaquant, mon objectif est de marquer des buts, et marquer deux fois pour mon dernier match, c'est fantastique", a commenté Agüero, au micro du diffuseur principal de la Premier League.



"Quand je suis venu ici, je ne savais pas comment ça allait se passer. Le premier titre a été le plus important pour le club et pour moi (...) Ce n'est pas facile de rester dix ans dans le même club, donc pour moi, ça a été un honneur", a-t-il ajouté. Outre les 5 Premier League, Agüero a remporté aussi 6 Coupes de la Ligue, 1 Coupe d'Angleterre et 3 Community Shield. En attendant peut-être une première Ligue des champions, et un départ ensuite en direction du FC Barcelone, où il est annoncé pour y retrouver son ami Lionel Messi.