Manchester City: "Il est trop sexy", Guardiola ironise sur le surpoids de Phillips

Pep Guardiola a plaisanté et envoyé une petite pique à Kalvin Phillips après la victoire de Manchester City contre Leeds (3-1) ce mercredi. L'entraîneur des Skyblues a fait preuve d'ironie au sujet de la condition physique du milieu anglais après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Resté sur la touche pendant l'intégralité de la rencontre face à Leeds, Kalvin Phillips va devoir cravacher pour retrouver les faveurs de Pep Guardiola. Pendant que Rodri, Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne ont aidé les Skyblues à l'emporter (3-1) lors de la 17e journée de Premier League, l'Anglais a ciré le banc. Le surpoids du milieu de 27 ans n'est pas étranger à cette situation.

"Il a déjà un corps parfait, tellement sexy, a lâché le technicien catalan en conférence de presse. On verra (s'il joue ce week-end)."

Guardiola espère vite aligner Phillips

Revenu du Mondial 2022 avec quelques kilos en trop, Kalvin Phillips semble avoir agacé son entraîneur à City. Après le succès acquis à Elland Road, Pep Guardiola ne s'est pas fait prier pour lancer un avertissement à son joueur.

"Kalvin a été blessé pendant la première partie de la saison en raison d'une intervention chirurgicale afin de disputer la Coupe du monde, a encore expliqué l'entraîneur de Manchester City. Il a fait tout son possible pour arriver au Mondial. Ce n'est pas seulement être apte, il faut aussi comprendre ce que l'on veut faire dans les mouvements et dans beaucoup de choses."

Et Pep Guardiola d'enchaîner: "Cela signifie (qu'il reviendra) aussi vite que possible, parce que Rodri ne peut pas jouer tous les matchs. Donc aussi vite que possible, il jouera. Mais je suis content que mardi, par exemple, Kalvin se soit très bien entraîné et tôt ou tard il jouera."

Guardiola en veut encore plus de Haaland

En attendant de savoir si Kalvin Phillips jouera samedi contre Everton, Pep Guardiola peut compter sur un Erling Haaland en grande forme. Mais là encore, le boss des Skyblues en attend plus du Norvégien malgré ses 20 buts en 14 matchs de Premier League.

"Il rate des occasions, mais les chiffres sont exceptionnels. C'est une menace incroyable et il est toujours dans la bonne position au bon moment, c'est vraiment bien, a analysé l'entraîneur après le doublé de son attaquant contre Leeds. Je pense qu'il n'est toujours pas à son meilleur niveau à cause des blessures. Bouger son énorme corps n'est pas facile pour lui, mais tant qu'il peut jouer des minutes, cela ira mieux."

Sur Erling Haaland, plus que jamais meilleur buteur du championnat anglais cette saison, Pep Guardiola a expliqué que le Norvégien avait besoin d'enchaîner plus pour retrouver un gros rythme de croisière en Premier League même si les choses vont dans le bon sens.

"C'est une question de temps. C'est toujours une menace incroyable pour l'adversaire. Bien sûr qu'on est ravis, mais (il manque) ce petit plus dans le rythme qu'il avait en début de saison, il galère un peu, a ensuite conclu l'entraîneur de Manchester City sur son buteur. Je suis quand même plus que satisfait, mais la première partie de saison il était plus aiguisé. Il s’améliore, il est très professionnel. Il prend soin de son corps et de son esprit."