Manchester City: Shearer est certain qu'Haaland va battre son record de buts en Premier League

Auteur d'un début de saison phénoménal avec Manchester City en Premier League, Erling Haaland pourrait écrire l'histoire du championnat anglais. La légende locale Alan Shearer est même assurée que le Norvégien peut battre son record de buts marqués sur un exercice dès sa première année outre-Manche.

Un transfert gagnant-gagnant. A l'inverse de Darwin Nunez et Liverpool, le recrutement d'Erling Haaland par Manchester City s'apparente déjà à une belle réussite. Arraché au Borussia Dortmund pendant le mercato estival pour 60 millions d'euros, l'attaquant norvégien enquille les buts et a déjà marqué 14 pions en huit apparitions.

Auteur d'un troisième triplé en Premier League, le "Cyborg" s'est attiré les félicitations du mythique Alan Shearer qui s'attend déjà à perdre un record en faveur du buteur scandinave.

"Encore trois buts, a commenté l'ex-attaquant des Three Lions et de Newcastle au moment de livrer son onze de la neuvième journée de Premier League. Mon record de 34 buts en une saison est sérieusement menacé. S'il reste en forme, il le brisera!"

Bientôt une pluie de records pour Haaland?

Co-détenteur du record avec Andy Cole (34 buts avec Newcastle en 1993-1994), Alan Shearer avait brillé voilà 28 ans sous le maillot de Blackburn. Cette année-là, les Rovers avaient raflé leur premier titre en Premier League à la fin du championnat.

Avec encore 30 matchs de championnat à jouer, potentiellement, cette saison avec Manchester City, Erling Haaland possède de belles chances de faire tomber le record des deux hommes. Et le Norvégien pourrait bien en profiter pour rafler un premier titre de champion outre-Manche.

Mais le record du duo Cole-Shearer n'est pas le seul que risque de s'offrir le nouveau sérial buteur des Skyblues dans quelques mois. Avec déjà trois triplés en huit matchs, le joueur de 22 ans ne se trouve qu'à deux longueurs d'égaler la prouesse...d'Alan Shearer (1995-96).

Le protégé de Pep Guardiola pourrait aussi viser les records du plus grand nombre de buts en un mois (10, Luis Suarez en décembre 2013), du plus grand nombre de rencontres consécutives en marquant (11, Jamie Vardy en 2015) ou encore celui du plus grand nombre de réalisations sur une première saison en Premier League (30 buts) détenu par Kevin Phillips depuis 2000. Pour l'instant, Erling Haalnd est tout simplement inarrêtable.