Manchester United: "Continue comme ça", le message de soutien de Neymar à Antony après sa toupie

Sous le feu des critiques pour sa double toupie contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa, Antony peut compter sur un grand nom du football brésilien. Connu pour aimer faire des gestes techniques sur un terrain, Neymar a pris la défense de son compatriote de Manchester United sur Instagram.

Auteur d’un bon début de saison depuis sa venue à Manchester United, Antony a connu des premières critiques virulentes, et ce pour un geste assez improbable. En Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol, l’ailier s’est illustré avec une étonnante double toupie ayant découché sur une mauvaise passe.

Il n’a pas fallu longtemps à certains acteurs du monde du football, comme la légende mancunienne Paul Scholes, pour incendier le Brésilien, qualifiant ce dribble de "tout simplement ridicule, c’est de la frime". Mais l’ailier peut compter sur un soutien de poids, en l’occurrence Neymar, qui a publié un message pour son compatriote sur Instagram: "Continue comme ça, ne change rien! Debout enfant, audace et joie."

Neymar défend Antony © Instagram

Ce n’est pas la première fois que le Parisien prend la défense d’un de ses compatriotes. Il y a quelques semaines, le joueur du PSG avait défendu Vinicius, prévenu par Koke qu'il ne fallait pas célébrer en dansant lors du derby de Madrid entre l’Atlético et le Real.

Antony compte bien recommencer

Ce message venant d’un taulier de la sélection brésilienne incitera peut-être Antony à continuer ses toupies durant les prochains matchs. Il avait d’ailleurs déjà annoncé sur les réseaux sociaux son intention de recommencer: "Nous sommes connus pour notre art et je n’arrêterai pas de faire ce qui m’a amené ici."

Avec ses trois buts en six rencontres de Premier League et son bon apport dans le jeu, Antony peut difficilement être critiqué pour ses performances. Mais nul doute que le match de dimanche contre West Ham (à 17h15) sera l’objet de nombreux regards et que les gestes d’Antony seront scrutés.