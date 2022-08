Manchester United: "Ils transforment le club en une blague", Carragher attaque la famille Glazer

Dans une chronique pour le Telegraph, Jamie Carragher a pointé du doigt le clan Glazer, propriétaire de Manchester United, qui "transforment le club en une blague".

Après plus de 700 matchs disputés sous le maillot de Liverpool, Jamie Carragher n'est pas le premier sympathisant de Manchester United. Mais la situation actuelle a fini par l'attendrir. "Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai une réelle sympathie pour les fans de Manchester United, a-t-il écrit dans une chronique publiée sur le Telegraph. Les supporters de Liverpool ont été dans cette situation, protestant contre des propriéaires qu'ils ne voulaient pas, nous savons ce que ça fait."

L'ancien défenseur anglais met en cause les propriétaires de Manchester United, les Glazer, et les choix du club sur le mercato, passant d'une cible à l'autre sans cohérence. "De De Jong à Rabiot, puis Casemiro. Ce sont tous des joueurs différents, avec des qualités et des âges différents. Quel est le plan ici ? Quelle est la stratégie ? C'est embarassant."

"Leurs amis en Amérique doivent les regarder et penser 'Wow, quel bon business vous avez-là.'"

"Il faut être patient et faire les choses correctement, ajoute Carragher. Quand vous regardez United, ça rappelle une équipe relégable en Premier League, qui essaye frénétiquement de faire quelques signatures tardives lors du mercato de janvier. Les top clubs ne doivent jamais paniquer comme ça."

La conclusion, pour l'ancien Red, est limpide. "Il est évident que les Glazer s'en fichent. Leurs amis en Amérique doivent les regarder et penser 'Wow, quel bon business vous avez-là.' Pour ces gens, United doit être vu comme un club de sport, quelque part en Angleterre, d'où les Glazer tirent des millions chaque année."

"Le club se transforme en une blague, regrette Jamie Carragher. Et sans des changements importants au sommet, c'est difficile d'imaginier quelconque amélioration signaticative sur le terrain à long terme."