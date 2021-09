Manchester United: le retour de Ronaldo, une mauvaise nouvelle pour van de Beek

Guido Albers, l'agent de Donny van de Beek, explique que le retour de CR7 à Manchester United est une mauvaise nouvelle pour le Néerlandais, qui s'est pourtant vu refuser un transfert à Everton par Ole Gunnar Solskjaer.

La bonne nouvelle n'en est forcément pas une pour tout le monde. Alors que toute l'Angleterre se réjouit du retour de Cristiano Ronaldo à MU, l'agent de Donny van de Beek ne voit pas cela du même œil. "Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, nous le savions, était une mauvaise nouvelle pour nous. Pogba joue à gauche, et avec l'arrivée de Cristiano, cela signifie qu'il faut un autre joueur au milieu de terrain", a confié Guido Albers à Ziggo Sport. Autrement dit, Paul Pogba serait replacé devant la défense, ce qui offrirait une concurrence supplémentaire à Donny van de Beek.

Zéro minute cette saison avec les Red Devils

Transféré en 2020 en provenance de l'Ajax, l'international néerlandais n'a disputé que 36 rencontres la saison dernière, la majorité en sortant du banc. Titulaire lors de quatre matchs de Cup et trois de Carabao Cup, il n'a jamais réussi à faire bonne impression aux yeux d'Ole Gunnar Solskjaer. "Nous avons dit que Donny n'est pas un joueur de Carabao Cup, ou de la FA Cup, ou de ne jouer que dans des matchs européens. Donny est allé en Angleterre pour jouer en Premier League."

Alors que son client cherche désespéremment à se faire une place au sein du collectif des Red Devils, Guido Albers a confié avoir voulu trouver une porte de sortie pour Donny van de Beek. "Nous avons eu des conversations avec Solskjaer et le conseil d'administration. Nous avons pris l'initiative de trouver un club et notre recherche s'est terminée à Everton. Nous avons entamé des discussions avec Marcel Brands et Farhad Moshiri. Lundi soir, nous avons reçu un appel de Solskjaer et du club qui nous ont dit qu'un transfert était hors de question et qu'il devait se présenter à l'entraînement le lendemain matin. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant. J'attends pleinement que Donny ait sa chance maintenant. Il a travaillé extrêmement dur pendant l'été. Il n'avait que sept jours de congé. Le reste de l'été, il s'est entraîné pour revenir en pleine forme. Il est tout à fait prêt", a poursuivi l'agent.

Reste à savoir si Ole Gunnar Solskjaer fait confiance à son milieu de terrain, alors que le retour de Cristiano Ronaldo, vainqueur de trois titres de champions et d'une Ligue des champions avec Manchester United, est prévu ce samedi, à l'occasion de la réception de Newcastle en Premier League (16 heures, à suivre sur RMC Sport 1).