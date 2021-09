Manchester United: Ronaldo aurait imposé ses menus à la cantine du club

Cristiano Ronaldo aurait convaincu les cuisiniers de Manchester United d’inscrire certains de ses plats préférés au menu de la cantine du club. Tous ne recueillent pas l’adhésion de ses partenaires.

Il est beaucoup question de diététique dans la presse anglaise depuis le retour de Cristiano Ronaldo (36 ans) à Manchester United. La grande exigence du Portugais déteindrait sur ses coéquipiers qui se seraient notamment abstenus de prendre du dessert lors des premiers jours de présence de CR7.

Selon The Sun, il aurait même imposé ses préférences culinaires auprès des chefs cuisiniers du club. Le bacalhau, spécialité portugaise de morue salée, y figurerait. D’autres plats auraient en revanche plus de mal à convaincre ses coéquipiers.

Le calamar ne passe pas trop

"Il aime aussi le calamar, mais la plupart des gars ne s’y aventure pas, même si cela fonctionne clairement pour Ronny, confie une source du club au Sun. Cristiano aime beaucoup ses protéines, des trucs comme des tranches de jambon, des œufs et des avocats, et les chefs essaient de l'aider en y ajoutant leur petite touche maison."

A 36 ans, Ronaldo conserve une épatante forme physique, sculptée à base d’un travail personnel acharné. Il s’astreint aussi à un régime alimentaire strict qui l’autorise à manger six fois par jour et ne boit pas du tout d’alcool. Et cela paie puisqu’il a marqué quatre buts lors de ses trois premiers matchs avec les Red Devils. Mais la recette de son succès n’inspire pas trop le vestiaire mancunien.

"Ronny peut essayer de convertir quelques-uns de ses coéquipiers à la nourriture portugaise, mais si certains espéraient manger du poulet Peri-Peri de Nandos (chaîne de restaurant spécialisée dans le poulet, ndlr), ils ont été déçus", conclut la source.