Manchester United: Solskjaer veut voir la trêve internationale comme un coup de boost

Toujours très menacé à la tête de Manchester United, l’entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer estime que la trêve internationale a été bénéfique pour ses joueurs sur le plan mental. Confirmation attendue samedi après-midi sur la pelouse de Watford en Premier League.

Pas facile à suivre cette équipe de Manchester United… Après un début de saison canon, MU a brillé pour son irrégularité, voire sa médiocrité, notamment face à ses rivaux supposés. Liverpool (0-5) et Manchester City (0-2) juste avant la trêve internationale ont tour à tour humilié Cristiano Ronaldo et ses partenaires à Old Trafford où la dernière victoire en Premier League remonte au mois de septembre (le 11 face à Newcastle). Des résultats qui ont fragilisé la position d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais bien que menacé, l’entraîneur norvégien veut garder le cap.

"Nous sommes prêts pour le match contre Watford"

A la veille d’un déplacement à Watford (17eme) samedi pour le compte de la 12eme journée de Premier League (16h), il estime que la coupure internationale pourrait être le signe d’un nouveau départ: "La trêve a été longue mais elle peut jouer en notre faveur, a confirmé Solskjaer en conférence de presse. Cela a été une bonne chose pour les joueurs, nous sommes prêts pour le match contre Watford. On a déjà traversé des périodes comme celle-ci dans le passé. On a réussi à inverser la tendance l’année dernière avec une série de 20 matchs avec une seule défaite. C’est le genre de série dont nous avons besoin."

Des joueurs "plus frais mentalement"

Malgré quelques tuiles comme les blessures des Français Raphaël Varane et Paul Pogba, le coach de 48 ans assure que ses joueurs sont revenus de la trêve "plus frais mentalement." Et se réjouit de les avoir vus faire "une très bonne semaine d’entraînement." "On a mis l’accent sur des choses que l’on doit améliorer. On peut faire mieux, on doit faire mieux", prévient-il. Après les belles paroles, les actes sont attendus samedi à Watford (à suivre sur RMC Sport).