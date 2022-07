Manchester United: ten Hag a puni un joueur pendant la tournée estivale

Erik ten Hag impose déjà sa rigueur sur l’effectif de Manchester United lors de la préparation estivale. Selon la presse anglaise, l’entraîneur des Red Devils a sanctionné un joueur en l’écartant de l’équipe pendant la tournée en Thaïlande et en Australie en raison de retards répétés.

Voilà qui risque de plaire à Cristiano Ronaldo. Mécontent du relâchement dans le groupe à Manchester United la saison passée, le Portugais semble avoir trouvé en Erik ten Hag un nouvel allié pour remettre de l’ordre chez les Red Devils. Le nouvel entraîneur de l’équipe mancunienne est déterminé à imposer sa patte sur son effectif.

Et cela a commencé dès la préparation estivale. Selon les informations de la presse britannique et notamment du site The Athletic, le technicien néerlandais a sanctionné l’un de ses joueurs en raison de son comportement.

ten Hag prône la rigueur

Depuis son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag a changé les règles concernant la nutrition, la consommation d’alcool ou encore la gestion du temps et les retards. Lors de la tournée en Thaïlande et en Australie, un membre du groupe l’a appris à ses dépens et s’est même fait exclure avant une rencontre suite à deux retards lors de la semaine à l'étranger.

Si le nom du joueur n’a pas encore filtré dans les médias, il a été écarté de l’équipe pour un match amical malgré la volonté initiale de l'utiliser pendant le match. Une sanction aux allures d'exemple pour convaincre les derniers récalcitrants de l'équipe. Mais si plusieurs stars des Red Devils comme David De Gea ou Bruno Fernandes ont déjà salué la rigueur instaurée par leur nouvel entraîneur, ces méthodes risquent de faire des ravages dans les rangs mancuniens.

ten Hag invaincu pendant la préparation

Reste à savoir si le joueur sanctionné par Erik Ten Hag aura retenu la leçon et surtout si son exemple aura fait réfléchir le reste du groupe en vue de la reprise de la Premier League. Avant la première journée de la saison, et la réception de Brighton à Old Trafford le 7 août, Manchester United défiera l’Atlético de Madrid et le Rayo Vallecano lors de ses deux derniers matchs de préparation.

Jusqu’ici, l’équipe entraînée par Erik ten Hag a remporté trois succès (pour un nul) en quatre rencontres de pré-saison. Le sérieux et le travail de l’entraîneur néerlandais semblent donc déjà porter leurs fruits. Une bonne nouvelle pour une équipe mancunienne en reconquête après sa décevante sixième place la saison passée.