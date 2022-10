Manchester United-Tottenham: la colère de Ronaldo, qui rentre aux vestiaires avant la fin du match

Manchester United a logiquement dominé Tottenham (2-0) ce mercredi lors de la 11e journée de Premier League. Une prestation aboutie mais en partie gâchée par l’attitude de Cristiano Ronaldo, rentré aux vestiaires avant le coup de sifflet final.

Le divorce semble définitivement acté entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag. Egalement entre le Portugais et Manchester United. Old Trafford était tout à sa joie face à une victoire qui se dessinait face à Tottenham (2-0) après une prestation de très belle facture. Mais les regards ont été subitement tournés vers le tunnel. Le chrono vient à peine de franchir les 89 minutes de jeu. Le moment choisi par Cristiano Ronaldo pour regagner les vestiaires avant même le coup de sifflet final. Une attitude d’autant plus dérangeante que tous les changements n’avaient pas été effectués par ten Hag. Le technicien néerlandais aurait pu donc avoir envie de faire appel à CR7 pour les dernières minutes de jeu.

Une sanction contre Ronaldo ?

Trois remplacements avaient ainsi été effectués en deux cessions avec les sorties d’Antony, Jadon Sancho et Casemiro pour les entrées de Scott Mctominay, Anthony Elanga et Christian Eriksen. Une scène qui devrait entraîner une belle polémique en Angleterre, et pourrait même déclencher une sanction envers le Portugais.

Sur le terrain, Manchester United achevait pourtant l’une de ses plus belles performances de la saison avec un succès décroché avec des buts Fred (47e) et Bruno Fernandes (69e) malgré un excellent Hugo Lloris, auteur de plusieurs grandes parades. MU pointe désormais à la 5e place à 8 points du leader, Arsenal, alors que les Spurs sont 3es à quatre points des Gunners.