Manchester United: en fin de contrat, Pogba n'a "rien décidé" pour son avenir

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Questionné sur un éventuel intérêt du PSG chez Téléfoot, il assure ne pas avoir tranché sur sa future destination.

Où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? En fin de contrat avec Manchester United en juin, le milieu français ne sait pas de quoi son avenir sera fait. "Je peux décider demain comme je peux décider. Rien n'est décidé sur mon avenir, il n’y a rien de fait. Je peux décider demain, comme je peux décider pendant le mercato. Je veux bien revenir, bien finir la saison pour préparer le Mondial", a confié Paul Pogba à Téléfoot, qui répondait à une question sur un éventuel intérêt du PSG.

De son côté, Didier Deschamps n'est pas inquiet. "Je ne sais pas quel sera son choix. Aujourd'hui, qu'il ne soit pas heureux de par sa situation et des résultats de son équipe, évidemment, parce que c'est un compétiteur. Il y a d'autres joueurs en fin de contrat qui doivent être plus inquiet que Paul."

Une nouvelle saison sans trophée

Eliminés de la FA Cup, de la League Cup, de la Ligue des champions et seulement 6e de Premier League, les Red Devils n'ont quasiment plus rien à jouer et termineront sur une nouvelle saison blanche. "Ce n'est pas triste. C'est difficile de juger cette saison car il y a eu beaucoup d'évènements, entre le changement de coach, les blessures. La saison n'est pas encore finie, mais presque. On n'a plus de titres à jouer, donc elle est neutre. J'ai envie de gagner des titres, de jouer pour quelque chose. Les dernières années, on n'a pas gagné de titres, c'est ça qui est triste", poursuit l'international français.

Paul Pogba va boucler une cinquième saison blanche consécutive avec Manchester United, qui est à la recherche d'un trophée depuis la saison 2016-2017, où il avait remporté la Ligue Europa et la League Cup sous les ordres de José Mourinho. Finaliste de la Cup en 2018 et de la Ligue Europa en 2021, vice-champion d'Angleterre en 2018 et l'an dernier, le milieu français a, en revanche, rempli son armoire à trophées en sélection, en glanant la Coupe du monde en 2018 et la Ligue des nations en octobre dernier. Il attend le Qatar avec impatience pour entrer un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France.