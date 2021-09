Premier League: Wenger pas inquiet pour Arsenal, malgré un début de saison catastrophique

Dans un entretien donné à Bild, Arsène Wenger a évoqué rapidement la situation d’Arsenal, qui connaît un début de saison très difficile. L’ancien entraîneur des Gunners estime que "le club est en forme" malgré tout.

Les supporters d’Arsenal peuvent être rassurés, leur entraîneur de légende Arsène Wenger n’est pas inquiet pour leurs Gunners. Interrogé par le quotidien allemand Bild, le manager retraité avait abordé son projet controversé de Coupe du monde tous les deux ans, tout en revenant sur la situation de son ancienne équipe.

"L'équipe a du potentiel"

"J'ai 71 ans. J'ai donné à ce club les meilleures années de ma vie, rappelle-t-il avant de se montrer rassurant sur Arsenal. Aujourd'hui, le club est en forme. Ils ont eu deux matchs difficiles, l'équipe a du potentiel et j'espère qu'elle pourra revenir. Pour le moment, je ne suis qu'un fan." Les Gunners se sont inclinés face à Chelsea (2-0) et Manchester City (5-0), deux équipes et effectifs qui ne boxent plus dans la même catégorie.

Défaits par Brentford en ouverture de la saison de Premier League (2-0), les hommes de Mikel Arteta occupent la 20e et dernière place du championnat après trois journées. Mais la victoire écrasante face à West Bromwich en Cup (6-0) et la perspective de défier Norwich et Burnley n’ont pas de quoi faire paniquer Wenger. Même si l’actuel entraîneur espagnol apparaît plus fragilisé que jamais.

Plus de 150 millions d'euros dépensés cet été

Cet été, Arsenal a pourtant dépensé sans compter pour s’attacher les services de Ben White (58,5 millions d'euros), Martin Odegaard (35 millions d'euros), Aaron Ramsale (28M€), Takehiro Tomiyasu (18,6 millions d'euros) ou encore Albert Sambi Lokonga (17,5 millions d'euros). Pour le club londonien et leur entraîneur, les prochaines semaines s’annoncent décisives.