Tottenham: annoncé sur le départ, Conte se dit engagé "‘à 100%"

L’entraîneur des Spurs Antonio Conte se défend à nouveau des rumeurs de départ, quelques mois après son arrivée sur le banc des Spurs. Le coach italien se pleinement engagé, alors que son équipe peut encore se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Avant de voir de quoi sera fait son avenir, Antonio Conte va honorer jusqu’au bout sa mission à Tottenham. Revenu à un petit point d’Arsenal et de la Ligue des champions ce jeudi soir après la victoire éclatante dans le derby (3-0), les Spurs ont encore deux matchs pour aller chercher la quatrième place des Gunners. Ce qui soucie avant tout son entraîneur, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines.

"À partir du moment où je suis venu au club – et dans tous mes précédents clubs – j’y suis allé complètement avec mon cœur, mon esprit et ma tête, annonce Conte en conférence de presse dans des propos retranscrits par le Evening Standard. À 100% et plus". La piste du PSG a notamment été évoquée pour remplacer Mauricio Pochettino avant d’être une première fois démontée par l’entraîneur italien, dénonçant alors des "fake news".

"Je pense avoir montré cette passion"

"C'est ma caractéristique. Je suis une personne passionnée, je pense avoir montré cette passion, poursuit Conte. J’aime m’engager totalement dans le club où je travaille. Je sais que ce n’est qu’ainsi que je pourrai tout donner et tout recevoir de mes joueurs, de mon club et de mes supporters".

Tottenham a l’occasion de mettre la pression sur Arsenal ce dimanche lors de la réception de Burnley (13h, à suivre en direct sur RMC Sport 1). Avant de conclure la saison la semaine prochaine face à Norwich dans ce qui pourrait être le dernier match dirigé par Antonio Conte, un peu plus de six mois après son arrivée sur le banc des Spurs.