Tottenham: "Je voulais partir", confie Ndombele sur ses débuts ratés

Tanguy Ndombele, milieu de terrain de Tottenham, a confié avoir échangé avec Paul Pogba sur José Mourinho, de la part de qui ils ont reçu tous les deux un traitement particulier.

Tanguy Ndombele et Paul Pogba ont quelques points communs comme celui d'évoluer au milieu de terrain où ils ont même été associés à deux reprises en équipe de France en 2019. Les deux joueurs connaissent aussi très bien José Mourinho qu'ils ont ou ont eu comme entraîneur. C'était à Manchester United pour Pogba de 2016 à décembre 2019. C'est actuellement avec Tottenham pour Ndombele, depuis novembre 2019. Et les deux internationaux français ont tous les deux entretenu quelques passages conflictuels avec le manager portugais. Dans une interview accordée à Football.London, Ndombele confie avoir discuté du "Special One" avec Pogba.

"Nos situations étaient complètement différentes"

"Nous avons parlé mais nous en avons parlé mais très rapidement, a expliqué l'ancien Lyonnais. Ce n'était pas comme s'il m'avait donné des conseils car nos situations étaient complètement différentes. C'est vrai qu'il a travaillé avec Mourinho mais mes propres expériences n'étaient pas les mêmes et chaque relation a ses propres caractéristiques."

Après la prise de fonction de Mourinho chez les Spurs, ce dernier avait critiqué publiquement Ndombele à plusieurs reprises en tançant son niveau de jeu où son goût du travail. Les choses se sont nettement améliorées depuis puisque le joueur de 24 ans signe une deuxième saison bien plus aboutie dans l'entrejeu des Spurs. Il confie qu'un départ n'était pas à exclure l'été dernier alors que l'Inter Milan était cité parmi les potentiels intéressés.

La discussion avec le président qui a tout changé

"Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas à quel point j'étais proche de partir, confie-t-il? Ce que je sais, c'est que je voulais partir. J'en ai parlé avec les gens du club et en particulier avec le président (Daniel Levy, ndlr). Le président a dit qu'il ne voulait pas que je parte et c'est quelque chose qui a vraiment aidé. Les moments les plus difficiles sont dans le passé, j'ai avancé et les choses vont bien mieux pour moi et l'équipe et tout est derrière nous."



"Je ne dirais pas vraiment que j'ai fait des erreurs, ou des erreurs particulières, poursuit-il. Je pense que tout le monde doit prendre sa propre responsabilité pour ce qui se passe dans une saison et il y a des choses qui se sont passées au club que les gens connaissent et des choses qui se sont passées que les gens ne connaissent pas."

Cette saison, Ndombele enchaîne les matchs au sein du milieu de terrain des Spurs (34, 6 buts, 3 passes décisives), actuellement 8es de Premier League à six points de la 4e place détenue par West Ham. "Je suis maintenant capable de regarder en arrière et de voir quels étaient les aspects de ma contribution sur lesquels je devais travailler et ce qui est génial maintenant, c'est que tout va dans la bonne direction pour l'équipe, pour le club et pour tout le monde et c'est vraiment satisfaisant", ajoute l'ancien joueur d'Amiens.



"Sans aucun doute, cela m'a rendu plus fort mentalement. Ce qui s'est passé la saison dernière m'a amélioré en tant qu'athlète parce que je ne jouais pas beaucoup. Je me blessais beaucoup, ce à quoi je ne suis pas habitué. Avec la pandémie et des moments comme celui-ci, vous ne pouvez que devenir plus fort. "