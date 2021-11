AC Milan: "Ibrahimovic ne m'a pas fait peur", assure Giroud

Dans un entretien à L'Equipe ce samedi, Olivier Giroud a abordé ses débuts avec l'AC Milan et notamment sa signature. L'avant-centre français confie ne pas avoir eu "peur" de la concurrence avec Zlatan Ibrahimovic et parle d'un respect mutuel entre les deux hommes.

Après 11 journées de Serie A, l'AC Milan pointe à la deuxième place du classement avec 31 points, à égalité avec Naples, leader. L'équipe de Stefano Pioli peut compter sur deux joueurs d'expérience en attaque avec Olivier Giroud (35 ans) et Zlatan Ibrahimovic (40 ans). L'international français compte 4 buts en 7 matchs de championnat contre 3 pour l'ancien Parisien, en 5 apparitions.

"Je pense aussi qu'il a un vrai respect pour moi"

Dans un entretien à l'Equipe ce samedi, Olivier Giroud est revenu sur la signature de son contrat l'été dernier, et sur ce qu'il a dit à Stefano Pioli à propos de sa cohabitation avec Ibrahimovic. "Je lui ai répondu que si je ne pensais pas pouvoir jouer avec lui, que si je n'étais pas prêt à la compétition, à la concurrence, je ne serais pas dans ce bureau, a lâché le champion du monde 2018. Ibra ne m'a pas fait peur. C'est aussi une chance de pouvoir évoluer à ses côtés, de pouvoir continuer à apprendre avec quelqu'un d'une telle richesse. Ibra est un leader. On se complète et on se partage le temps de jeu."

Si Olivier Giroud souligne le "charisme" de Zlatan Ibrahimovic mais aussi "sa présence dans le vestiaire et son leadership", l'ancien avant-centre de Chelsea estime être "la valeur ajoutée". Néanmoins, il doit forcément composer avec un tel taulier. "Il est très respecté. Je pense aussi qu'il a un vrai respect pour moi qui ai gagné de grandes choses et qui dure dans le football de haut niveau comme lui, a aussi jugé Giroud. Mais il n'oublie jamais de rappeler à tout le monde qui est le boss! Quand j'ai signé, il a dit que j'étais une bonne recrue mais qu'il n'y avait qu'un seul 'king' à l'AC Milan, et que c'était lui."

Titulaire cette semaine en Ligue des champions face au FC Porto (1-1), Olivier Giroud va désormais découvrir ce dimanche (20h45) le derby face à l'Inter Milan, champion en titre et actuel 3e au classement avec 24 points. Ensuite, Olivier Giroud restera à Milan lors de la trêve internationale puisqu'une nouvelle fois, il n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France pour des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.