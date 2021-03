Juventus: Ronaldo sort enfin de son silence et répond à ses détracteurs

Cible de critiques acerbes depuis l’élimination de la Juventus Turin, en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est focalisé sur les titres que le club peut encore remporter.

Habitué à enfiler le costume de super-héros dans l’épreuve, Cristiano Ronaldo n’a pas été en mesure cette fois-ci de sortir son équipe, la Juventus Turin, d’un mauvais pas contre le FC Porto, mardi dernier, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Pas loin d’être invisible, comme à l’aller, le Portugais a souffert de très nombreuses critiques émises par les supporters bianconeri et la presse italienne, le Corriere dello Sport ayant crié à la trahison le lendemain, tandis que Fabio Capello parlait d’une "erreur impardonnable" sur le coup franc décisif de Sergio Oliveira. Le temps d’encaisser cette désillusion, Cristiano Ronaldo est sorti de son silence ce samedi.

"Plus important que le nombre de chutes que vous faites dans la vie, c'est la rapidité et la force avec lesquelles vous vous remettez sur pied... Les vrais champions ne s'arrêtent jamais. Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, sur la lutte pour la Serie A, sur la finale de la Coupe d'Italie et sur tout ce que nous pouvons encore réaliser cette saison. Il est vrai que le passé appartient aux musées, mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi ! L'histoire ne s'efface pas, elle s'écrit chaque jour avec de la résilience, de l'esprit d'équipe, de la persévérance et beaucoup de travail. Et ceux qui ne comprennent pas, cela ne connaîtront jamais la gloire et le succès", a écrit sur Instagram le champion d’Europe, déterminé à se remettre en selle.

CR7 fait toujours partie du projet, selon Pirlo

Il est vrai que le passé appartient aux musées, mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi ! L'histoire ne s'efface pas, elle s'écrit chaque jour avec de la résilience, l'esprit d'équipe, de la persévérance et beaucoup de travail. Et ceux qui ne comprennent pas cela ne connaîtront jamais la gloire et le succès. Andrea Pirlo s’était voulu diplomate à l’issue du match, et c’est encore avec une volonté de ne pas accabler sa star qu’il s’est exprimé en marge du déplacement qui attend la Juventus ce week-end, en Serie A. L’ancien milieu de terrain compte désormais sur CR7, en tête du classement des buteurs en Serie A (20 buts), pour relancer la Juve. Et pourquoi pas continuer d’incarner le projet lancé en début de saison. Le contrat de Cristiano Ronaldo court jusqu’en juin 2022, et il n’est pas prévu que cela change dans l’immédiat, si l’on en croit les propos de Pirlo.

"Ronaldo va bien, c'est normal qu'il soit déçu, a-t-il déclaré. Il s'est bien entraîné et je pense qu'il a récupéré pour pouvoir jouer demain soir. C'est normal qu'il y ait des rumeurs après l'élimination. Il est l'une des figures les plus importantes du football mondial avec Messi, et il est normal de parler de lui. Mais rappelons qu'il a toujours réussi ici. Il a toujours prouvé sa valeur. Le projet entrepris par le club ces dernières années s’est enrichi avec l'arrivée de joueurs d'un certain calibre. Il est impossible de faire une équipe avec uniquement des jeunes joueurs, c'était le projet initial et il en sera de même pour l'avenir."