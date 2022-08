Mondial 2022: A 100 jours du début, le Qatar change les dates de la Coupe du monde

Les organisateurs de la Coupe du monde 2022 ont confirmé à RMC Sport ce mercredi un changement de la date d'ouverture du tournoi disputé au Qatar. Le Mondial débutera donc le 20 novembre avec une affiche inaugurale entre l'Equateur et le Qatar.

La tradition récente sera finalement respectée et le pays hôte lancera bien la Coupe du monde 2022. Si la FIFA avait choisi de programmer le match Sénégal-Pays Bas en ouverture du Mondial, les organisateurs qatariens du Comité Suprême ont confirmé ce mercredi à RMC Sport leur volonté d'avancer la date du tournoi.

Au lieu de débuter le 21 novembre prochain, la compétition commencera le dimanche 20 novembre. Une changement qui va permettre au Qatar de jouer le match inaugural face à l'Equateur. La décision sera officialisée plus tard ce mercredi par la FIFA selon les informations transmises à RMC Sport.

Une cérémonie "spectaculaire"

Le match d’ouverture devait normalement opposér le Sénégal aux Pays-Bas mais la cérémonie d’ouverture officielle était quand même prévue en marge du match entre le Qatar et l'Equateur plus tard dans la soirée du 21 novembre.

Finalement le match du Qatar face à l'Équateur sera avancé d’une journée avec une cérémonie d’ouverture que l’on annonce "assez spectaculaire" au sein du Comité Suprême.

Pas de changement pour la finale ni pour la France

Première équipe engagée dans une Coupe du monde sans jamais s'être qualifiée pour la compétition depuis l'Italie en 1934, la sélection qatarienne sera bien la tête d'affiche du match d'ouverture du Mondial. Et si la date du début de la compétition va évoluer, les autres rencontres ne seront pas impactée. La finale se déroulera donc bien le dimanche 18 décembre au Lusail Iconic Stadium.

L'équipe de France du sélectionneur Didier Deschamps ne verra pas non plus son calendrier bouleversé par la FIFA. Les Bleus, champions du monde en titre, entameront bien le Mondial 2022 à l'occasion du match contre l'Australie le 22 novembre. Les coéquipiers de Karim Benzema et Kylian Mbappé affronteront ensuite le Danemark et la Tunisie, les 26 et 30 novembre, dans le groupe D.