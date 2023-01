Belgique: Löw, Pochettino, Villas-Boas…. les pistes se précisent pour le poste de sélectionneur (sans Thierry Henry)

A la recherche d’un nouveau sélectionneur après une Coupe du monde 2022 ratée, la Belgique aurait identifié trois entraîneurs prestigieux pour succéder à Roberto Martinez et une décision pourrait rapidement tomber.

Ancienne première nation du classement Fifa cherche (encore) entraîneur. En échec lors du Mondial 2022 avec une élimination dès les poules, la Belgique a entamé se refonte avec le départ de Roberto Martinez. Si le technicien a déjà rebondi à la tête de la sélection portugaise, la Fédération belge n’a pas encore trouvé son successeur sur le banc des Diables Rouges. Après une offre d’emploi ouverte à tous pour trouver "un serial winner", le temps de choisir le nouvel entraîneur des Kevin de Bruyn, Youri Tielemans et autres Thibaut Courtois est venu.

Souvent cité parmi les favoris selon les médias, Thierry Henry ne serait finalement pas si bien placé que cela selon les informations du journal belge Het Niewsblad. A l’image du champion du monde 1998, Hervé Renard ainsi que Claude Puel et Andrea Pirlo ne figureraient pas dans la short-list des dirigeants de l’URBSFA.

Enfin un rebond pour Löw?

Egalement à la recherche d’un DTN, le poste semblant promis à Franck Vercauteren, les dirigeants belges ne manquent pas d’ambition pour le futur de la sélection. Toujours selon la publication d'outre-Quiévrain, trois noms se détachent parmi les candidats. Libre depuis l’échec de l’Allemagne pendant l’Euro en 2021, Joachim Löw n’a toujours pas dirigé d’autre équipe et pourrait ainsi bénéficier d’une belle opportunité de relancer sa carrière avec une équipe talentueuse.

Le technicien sacré champion du monde en 2014 n’est pas le seul prétendant qui semble avoir les faveurs de la Fédération belge puisque deux anciens coachs de Ligue 1 auraient aussi des chances de prendre les rênes des Diables Rouges: Mauricio Pochettino et André Villas-Boas.

Pochettino et AVB en concurrence

Après s’être brièvement affrontés en Ligue 1, les deux hommes pourraient donc se faire face pour le poste de sélectionneur belge. Sans club depuis son départ du PSG pendant l’intersaison, Mauricio Pochettino conserve une belle cote en Europe et du côté de la Belgique où il retrouverait Jan Vertonghen et Toby Alderweireld qu’il a entraîné à Tottenham.

André Villas-Boas, a lui aussi croisé Jan Vertonghen chez les Spurs et a également dirigé plusieurs autres cadres de la sélection belge comme Romelu Lukaku à Chelsea ou le duo Axel Witsel et Nicolas Lombaerts au Zenith Saint-Pétersbourg.

Depuis son départ express de l’OM en février 2021, il n’a plus entraîné mais n’a jamais vraiment pris ses distances avec le football. A l’image de Joachim Löw et Mauricio Pochettino, le Portugais de 45 ans est actuellement libre. Mais le quotidien flamand n’a pas manqué de rappeler que les exigences financières des trois entraîneurs pourraient freiner les ardeurs de la Fédération belge de football et la pousser à réactiver d’autres pistes.