Ligue des champions, Ballon d’or, records… les prochains défis de Kylian Mbappé au PSG

L'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint Germain devrait intervenir dans les prochaines heures. Un choix fort étant donné le contraste entre la saison couronnée de succès du Real Madrid et celle en demi-teinte du PSG. Entre quête collective et ambition personnelles, de grands défis attendent le Golden Boy français dans sa ville natale.

Il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé était presque promis au maillot immaculé du Real Madrid. Pourtant le natif de Paris a choisi de rester dans le club de la capitale en prolongeant jusqu’en 2025. Au delà d'avoir finalement dit non au Real, le champion du monde 2018 a surtout dit oui au PSG. Un choix fort du numéro 7 parisien étant donné la situation sportive des deux clubs. D’un côté le Real Madrid, champion d’Espagne et en course pour une 14e Ligue des champions, qu’ils essayeront de soulever le 28 mai prochain contre Liverpool au stade de France. De l’autre, le PSG est certes champion de France mais la saison du club français n’a pas été un long fleuve tranquille. Chahutés par les supporters, bouleversés par des problèmes en interne et éliminés prématurément de la Ligue des champions par…le Real Madrid, rien n’a été épargné aux Parisiens. Une situation qui aurait pu pousser Mbappé à quitter le navire. Mais l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 n’a pas fini son histoire avec le club de sa ville natale.

Si Kylian Mbappé est resté au PSG ce n’est pas uniquement pour empiler les trophées Hexagoal remis au champion de Ligue 1. L’ambition de remporter la Ligue des champions anime le joueur de 23 ans. Une ambition qu’il partage avec QSI, lequel est devenu propriétaire de Paris en 2011 avec cet objectif en ligne de mire. Arrivé au PSG en 2017, après une folle épopée avec l’AS Monaco en Ligue des champions (demi-finale), Mbappé est resté impuissant face aux différents échecs parisiens dans la reine des compétitions européennes. Il y a eu Manchester United en 2019, la finale perdue contre le Bayern en 2020 et puis la demi-finale contre Manchester City en 2021. Des déceptions successives ponctuées par l’échec de cette année contre le Real Madrid dès les huitièmes. Avec la conquête du Graal européen dans le viseur, Mbappé compte soulever la coupe aux grandes oreilles avec le PSG et ce dès l’année prochaine. Le possible remaniement sportif qui pourrait voir un nouvel entraîneur et un nouveau directeur sportif débarquer dans la capitale est l’une des conséquences des échecs successifs mais une des conditions pour la prolongation du Français. Dès lors, le PSG et Kylian Mbappé pourront repartir à la conquête de cette étoile dorée sur des bases nouvelles.

Kylian Mbappé avait rit jaune quand l'hôte de la soirée UNFP lui avait glissé la question du record de buts sous les couleurs parisiennes d’Edinson Cavani. Désireux de garder sa décision pour soi, le meilleur joueur de Ligue 1 avait logiquement botté en touche. Sa prolongation désormais actée, la question du record de l’Uruguayen va revenir sur le tapis. Actuellement deuxième meilleur buteur de l’histoire du club avec 168 buts au compteur, Mbappé est à 32 pions d’égaler le record du joueur de Manchester United (200). Ce record pourrait donc tomber dès cette saison étant donné la feuille de route présentée cette saison par l’attaquant supersonique: 36 buts en 45 matchs. En suivant le même rythme l’an prochain, le gamin de Bondy pourrait dépasser le Matador avant l’été 2023. Mis à part les buts, Mbappé peut également viser le record de passes décisives. Détenu par Angel Di Maria, qui va faire ses adieux au Parc des Princes ce dimanche, avec 118 offrandes, Mbappé pourrait revenir sur l’Argentin. Avec un total de 78 passes décisives, le Français pourrait mettre à profit ses trois années de plus dans la capitale pour déloger El Fideo. Cette saison, il en a distribué 18, faisant de lui le meilleur passeur du championnat.

Au-delà du PSG, Mbappé peut également marquer l’histoire de la Ligue 1. Alors qu’il est sur le point de décrocher son quatrième titre de meilleur buteur de Ligue 1 - sauf si Wissam Ben Yedder en décide autrement ce dimanche, il ne serait plus qu'à une unité de Jean-Pierre Papin, Carlos Bianchi et Delio Onnis, couronnés à cinq reprises meilleur artilleur du championnat français.

Si l’ancien Monégasque croule sous les chantiers collectifs pour laisser sa trace au Parc des Princes, il n’en oublie pas pour autant ses rêves personnels. Le Ballon d’or en fait partie. Sans lauréat français depuis 1998 et un certain Zinédine Zidane - en attendant le résultat de Benzema en 2022, le Français semble être le mieux armé sur le long terme pour décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles. 7e en 2017, 4e en 2018, 6e en 2019 et 9e en 2021, Mbappé tourne autour de la récompense depuis ses débuts en professionnel. En cas de sacre, Mbappé deviendrait le premier français à remporter le Ballon d’or tout en jouant en Ligue 1 depuis 1991 et Jean-Pierre Papin, qui faisait alors les beaux jours de l’Olympique de Marseille. Il serait, avec JPP, le seul français à avoir réussi cette performance, Michel Platini et Zidane ayant été sacrés avec la Juventus Turin et Raymond Kopa avec le Real Madrid.

Si l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit de façon certaine au Paris Saint-Germain, de nombreux chantiers attendent le Golden Boy français qui aura fort à faire pour garder le cap d’un projet parisien parfois à la dérive et pour réaliser ses rêves de gosse.