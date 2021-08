Manchester United: les premiers mots de Ronaldo, qui a "hâte de retrouver Old Trafford"

Manchester United a officialisé ce mardi le retour de Cristiano Ronaldo, douze ans après son départ pour le Real Madrid. Ravi de retrouver Old Trafford, l’attaquant portugais se dit impatient de débuter sa deuxième vie en rouge.

Un retour fracassant, inattendu, inespéré. En s’engageant avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait basculer ce mercato estival dans une autre dimension, deux semaines après l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Désireux de quitter la Juventus, l’attaquant portugais a d’abord été annoncé proche de Manchester City, mais c’est finalement à United qu’il a débarqué. Là où sa carrière a décollé entre 2003 et 2009, avec 118 buts en 292 matchs, une Ligue des champions et un premier Ballon d’or à la clé. Après avoir vendu la mèche dès la fin de semaine dernière, les Red Devils ont officialisé ce mardi le come-back de CR7, qui va devoir patienter un peu avant de pouvoir récupérer son numéro fétiche, actuellement porté par Edinson Cavani.

La star de 36 ans a signé un contrat de deux ans, plus une année en option. Un deal qui pourrait l’amener jusqu’en 2024 (à 39 ans). Accueilli par des supporters aux anges, Ronaldo pourrait débuter sa deuxième vie en rouge lors de la réception de Newcastle, le 11 septembre en Premier League (16h sur RMC Sport).

"Une place spéciale dans mon cœur"

"Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, explique le quintuple Ballon d’or sur le site de MU. J’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi. J’ai hâte de jouer à Old Trafford, devant un stade plein, et de revoir tous les fans. J’ai hâte de rejoindre l’équipe après les matchs internationaux. J’espère que nous allons vivre une saison réussie."

Un souhait partagé par Ole Gunnar Solskjaer, le coach des Red Devils, forcément heureux de retrouver celui avec qui il a évolué à Old Trafford. "On manque de mots pour décrire Cristiano. Ce n’est pas seulement un joueur merveilleux, c’est aussi un grand homme. Pour avoir l’envie et la capacité de jouer au plus haut niveau durant une si longue période, il faut être quelqu’un de très spécial. Je ne doute pas qu’il continuera à nous impressionner. Son expérience sera vitale pour les jeunes de l’équipe. Le retour de Ronaldo démontre l’attrait unique de ce club, je suis ravi qu’il rentre à la maison, là où tout a commencé".