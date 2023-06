PSG: l'agent de Verratti temporise sur son avenir

Rafaela Pimenta a répondu ce mardi aux rumeurs d'un départ de Marco Verratti du Paris Saint-Germain. L'agent du milieu italien a calmé le jeu en attendant de savoir comment allait se passer sa cohabitation avec le prochain entraîneur du club francilien.

Devenu malgré lui un symbole de ce PSG qui n'y arrive pas en Ligue des champions et qui stagne, Marco Verratti s'est attiré les foudres de certains supporters franciliens pendant la saison. A tel point qu'un départ de celui qui est arrivé en 2012 semble désormais possible lors du mercato. Mais le départ annoncé de Christophe Galtier, et la probable arrivée de Luis Enrique pourraient changer les choses. Un temps intéressé par l'Italien lorsqu'il dirigeait le Barça, le technicien espagnol apprécie son profil et pourrait choisir de le garder. Malgré les rumeurs de départ, le clan Verratti ne semble pas trop inquiet pour le moment.

"Ne faisons pas de désordre, le mercato ne fait que commencer. Et je ne veux pas faire de désordre en parlant, a estimé Rafaela Pimenta qui a succédé à Mino Raiola pour gérer les intérêts de Marco Verratti dans des propos cités par Sky Sport Italia. Il y a un chemin à prendre."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

"Ne pensons pas à son avenir"

Interrogée sur la possibilité de voir 'Petit Hibou' se battre pour rester indiscutable à Paris, son agent a rappelé que le milieu de 30 ans en terminait seulement avec la fenêtre internationale, l'Italie a fini troisième de Ligue des nations, et avait encore besoin de temps pour évaluer sa situation personnelle. Prolongé jusqu'en 2026 au mois de décembre dernier, Marco Verratti a disputé 38 matchs la saison passée avec Paris.

"Il faut deux ou trois semaines pour comprendre les différents mouvements, c'est encore tôt, a enchaîné la conseillère du joueur parisien en marge d'un événement lié au Golden Boy. Marco Verratti de retour en Italie? "Il joue en équipe nationale, plus Italien que cela... Maintenant il est en vacances et ne pensons pas à son avenir, ensuite on verra."