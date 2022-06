Mercato: Dybala voudrait rejoindre l'Inter, un contrat déjà proposé

Libre de tout contrat, Paulo Dybala pourrait rejoindre l’Inter Milan dans les prochains jpirs. Les Nerazzurri auraient proposé un contrat comprenant un salaire net de 6 millions d’euros annuel à l’avant-centre argentin, qui aimerait rejoindre l’Inter.

Le futur de Paulo Dybala devrait continuer de s’écrire en Italie. En fin de contrat avec la Juventus Turin, "la Joya" est courtisé par l’Inter Milan. Selon Fabrizio Romano, le club lombard aurait déjà posé un contrat de quatre années promettant un salaire net de 6 millions d’euros par an sur la table des négociations. De son côté, l’ancien joueur de Palerme serait tenté par une aventure chez les vice-champions d’Italie.

Début mai, la presse italienne annonçait déjà que Dybala se dirigeait vers l’Inter avant que l’AS Roma ne rentre dans la course. La Repubblica appuyait sur le fait que l’international argentin (34 capes) ne souhaitait pas rejoindre le rival historique de la Vieille Dame. Légende de l’AS Roma, Francesco Totti avait même entrepris un travail de séduction pour le faire venir dans la ville éternelle: “Je lui ai parlé de certaines choses, je pense qu'il a compris, mais ce n'est pas à lui seul de décider de son avenir. Est-ce que je renoncerais volontiers au numéro 10 ? S'il veut le prendre, oui", affirmait l'Italien pour Sky.

Arrivé en 2015 en tant que promesse du football mondial à la Juventus Turin, Paulo Dybala aura brillé sous les couleurs des Bianconeri avant de doucement rentrer dans le rang, notamment à cause de blessures à répétition. En 2017, il prend la 15e place du Ballon d’or après une finale de Ligue des champions perdue contre le Real Madrid et une grande performance contre le Barça en quart de finale. Cette saison “La Joya” a disputé 39 matchs et inscrit 15 buts, bien loin de ses 26 buts lors de l’exercice 2017-2018.

A 28 ans, Paulo Dybala a donc l’occasion de relancer sa carrière, probablement chez le rival de la Juventus Turin.