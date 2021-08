OL: "J'espère que ça a touché le groupe", Bosz assume la mise à l'écart de Marcelo

Peter Bosz est revenu vendredi sur la mise à l’écart de Marcelo après la défaite de l’OL contre Angers en L1. Face à la presse, l’entraîneur néerlandais a confirmé avoir soutenu la décision prise par le club contre le défenseur brésilien.

Tenu en échec par Brest puis corrigé par Angers, Lyon connait un début de saison difficile en Ligue 1. Avant la réception de Clermont, ce dimanche lors de la troisième journée, Peter Bosz s’est présenté à la presse ce vendredi. L’occasion pour l’entraîneur lyonnais de réagir à la mise à l’écart de Marcelo. Le Brésilien a été exclu temporairement du groupe professionnel en raison d’un comportement déplacé après la défaite face au SCO. Un départ du défenseur semble inéluctable et traduit une position commune de la direction et du staff.

"J'espère que cela a touché le groupe parce que ce sont des hommes. Bien sûr c’est un collègue donc cela va les toucher. Le club a pris la décision et moi j'étais d'accord avec cette décision du club, a assuré le technicien batave face aux journalistes. Ce qu'il va arriver à l'avenir, je ne sais pas. Le club discutera et parlera de cela avec Marcelo. On a pris cette décision ensemble, c’est quelque chose dont on a parlé et discuté ici au club. Cela restera ici club."

"La décision la plus importante pour l’équipe"

Peter Bosz a donc refusé de livrer le contenu des échanges entre lui et ses dirigeants sur le cas Marcelo. Cette sanction contre le Brésilien, un cadre de l’équipe ces dernières saisons, pourrait servir à impulser un changement de mentalité au sein de son groupe.

"Envoyer un message à tout le monde, ce n’est pas la raison. Je n’aime pas prendre un joueur pour envoyer un message, a encore estimé le successeur de Rudi Garcia. Je peux envoyer un message d’une autre manière. On a pris cette décision parce que l’on pensait que la plus importante pour l’équipe et pour le club."

Après deux premières contre-performances en championnat, l’OL n’a plus le droit à l’erreur. Afin de ne pas déjà être décrochés par leurs adversaires directs, les Gones doivent l’emporter dimanche contre Clermont.

Face à l’équipe rhodanienne, le promu arrive lui en pleine bourre après deux succès inauguraux dans l’élite. Aux joueurs de Peter Bosz de lancer leur saison par une victoire tant attendue. Sinon la grogne des supporters risque bien d’atteindre un nouveau palier.