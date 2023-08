Mercato: le RC Lens sur la piste du meilleur buteur de D2 anglaise

Le RC Lens a fait une offre de 9 millions d'euros pour Chuba Akpom selon les informations de Sky Sports. L'attaquant anglais, meilleur buteur de Championship la saison dernière avec Middlesbrough, est en fin de contrat dans un an, mais son club en attend pas loin de 18 millions d'euros.

Le RC Lens cherche toujours le remplaçant de Loïs Openda, parti à Leipzig lors du mercato estival. Ce pourrait être Chuba Akpom, l'attaquant anglais de Middlesbrough, meilleur buteur de deuxième division anglaise la saison passée avec 28 réalisations en 38 matchs.

D'après Sky Sports, le club nordiste a fait une offre de 9 millions d'euros, encore loin des attentes de Middlesbrough.

Middlesbrough voudrait 18M€

Le club de Championship, qui a manqué de peu la promotion en Premier League en fin de saison dernière, attendrait quasiment 18 millions d'euros pour laisser filer Chuba Akpom.

Surtout, "Boro" ne voudrait pas se séparer de son buteur de 27 ans avant d'avoir trouvé son remplaçant. Longtemps en course pour la montée en Premier League, Middlesbrough a finalement perdu en demi-finale d'accession à l'élite. Un éventuel départ de Chuba Akpom mettrait à mal les ambitions du club anglais en Championship.

Formé à Arsenal et passé par la Grèce

En fin de contrat dans un an, l'Anglais ne souhaiterait pas prolonger à Middlesbrough, où il évolue depuis 2020. Formé à Arsenal, avec qui il n'a joué que quatre matchs de Premier League, Akpom a connu beaucoup de prêts dans la première partie de sa carrière, mais a véritablement explosé la saison dernière.

Signer à Lens serait ne serait toutefois pas la première expérience hors d'Angleterre pour Akpom, qui a déjà évolué une saison à Saint-Trond, en Belgique, et trois au PAOK Salonique. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, sans avoir recruté en pointe et avec les caisses pleines suites aux ventes d'Openda et Séko Fofana, le temps presse pour les Sang et Or.