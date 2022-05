Mercato: les derniers doutes sont levés concernant l'avenir de Griezmann

Le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a confirmé qu'Antoine Griezmann resterait dans la capitale espagnole la saison prochaine. Le Français est toujours prêté par le Barça.

Pour le président de l'Atlético de Madrid, le débat est clos. Après une première mise au point à la mi-temps de la rencontre de Liga contre le FC Séville, Enrique Cerezo a de nouveau affirmé qu'Antoine Griezmann restera chez les Colchoneros la saison prochaine. "Je le considère comme faisant partie des trois ou quatre meilleurs joueurs d'Europe. C'est un joueur de l'Atlético, il est sous contrat avec l'Atlético, il va continuer à l'Atlético", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Marca en marge d'un événement organisé par la Liga.

Pas d'inquiétude d'un point de vue financier

Alors que le contrat de prêt passé avec le Barça l'été dernier porte sur deux saisons, Enrique Cerezo ne s'inquiète pas à propos de l'aspect financier de l'opération, sachant que les Colchoneros devront débourser 40 millions d'euros si le champion du monde dispute 50% des matchs joués par les hommes de Diego Simeone sur deux ans. "Je suis dans ce club depuis 35 ans et ce qui m'admire le plus, c'est à quel point vous vous souciez de la partie économique des clubs. L'économie de l'Atlético est très bonne et très saine", souligne le président de l'Atlético.

Après un passage au FC Barcelone pas forcément très réussi (il est sous contrat jusqu'en 2024, ndlr), Antoine Griezmann était revenu cette saison à l'Atlético de Madrid, deux ans après son départ, retrouvant Diego Simeone et certains de ses anciens coéquipiers. Avec 8 buts marqués et 6 passes décisives en 37 matchs disputés, le Français n'a pas réalisé le meilleur exercice de sa carrière.