Mercato: "Ma mentalité ne va pas changer", Messi très motivé avant son arrivée à l'Inter Miami

Ses vacances bientôt terminées, Lionel Messi s'apprête à débuter sa nouvelle aventure avec l’Inter Miami. A la télévision publique argentine, l'attaquant de 36 ans s'est montré impatient d'entamer ce nouveau chapitre par-delà l'Atlantique, lui qui doit être officiellement présenté dimanche par la formation floridienne.

La story américaine de Lionel Messi est sur le point de démarrer. L'Argentin, qui doit être présenté ce dimanche par l'Inter Miami lors d'un événement baptisé "The Unveil" (le Dévoilement), a évoqué son arrivée et assuré qu'il était "impatient de relever ce nouveau défi".

"Ma mentalité et ma tête ne changeront pas et j’essaierai, où que je sois, de donner le maximum pour moi et pour le club, afin de continuer à être performant au plus haut niveau", a confié la légende du Barça, 36 ans, à la télévision publique argentine mardi.

>> Toutes les infos mercato en DIRECT

"Nous sommes satisfaits de la décision que nous avons prise"

Après un passage un peu amer pour lui en Ligue 1 avec le PSG, Messi est persuadé que cette aventure en MLS est ce qui lui faut pour retrouver le goût du football, dans un environnement propice à son épanouissement et à celui de sa famille. "Nous sommes satisfaits de la décision que nous avons prise, a assuré le septuple Ballon d'or. Préparés et impatients d'affronter ce nouveau défi, ce nouveau changement."

Le club de Miami a récemment nommé l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine, Gerardo "Tata" Martino, à la tête de l'équipe et recruté son ancien coéquipier Sergio Busquets.

Messi devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de première division de la ligue nord-américaine de football et de la ligue mexicaine. L'Inter Miami est lanterne rouge de la Conférence Est de la MLS et se classe 28e sur 29 clubs de la ligue.