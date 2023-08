Manchester United: Onana se justifie et assume son gros coup de gueule contre Maguire

Auteur d’une très grosse colère sur son équipier Harry Maguire lors d’un match amical dimanche contre le Borussia Dortmund (2-3), le nouveau gardien de Manchester United André Onana a justifié son coup de gueule.

André Onana donne déjà de la voix. Pour son deuxième match avec Manchester United, le gardien camerounais s’est distingué à sa manière lors de la rencontre de préparation perdue dimanche face au Borussia Dortmund (2-3). Quelques instants après avoir signé un double arrêt décisif consécutif à une perte de balle d’Harry Maguire, il a sermonné son défenseur central très énergiquement.

"C'est un grand honneur de jouer avec ces défenseurs"

"J'exige beaucoup de mes coéquipiers parce qu'eux aussi exigent beaucoup, ils ont confiance en moi,s'est-il justifié, dans des propos rapportés par le Mirror. Je leur demande beaucoup et je leur demanderai encore beaucoup parce que ce sont de grands joueurs. Pour moi, c'est un grand honneur de jouer avec ces défenseurs".

Avant de calmer le jeu, clamant son bonheur d’évoluer pour les Red Devils, qu'il a rejoint contre 52,5 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan. "(Lisandro) Martinez et Harry (Maguire) font de grandes choses, poursuit-il. Ce sont des joueurs importants pour le club. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe et de jouer avec eux. C'est quelque chose d'extraordinaire".

"Nous devons être très critiques envers nous-mêmes"

"J'essaie de leur parler beaucoup parce que je sais que Maguire est un bon joueur, c'est l'un des capitaines de l'équipe, ajoute Onana. C'est un grand joueur et il est bon avec le ballon, donc je lui demande beaucoup et c'est un bon gars. J'ai une bonne relation avec lui. Nous devons être prêts et j'ai parlé avec lui parce que quand je suis dans le but, je demande beaucoup à tout le monde".

"Nous sommes dans le même bateau et les erreurs viendront, conclut le remplaçant de David De Gea. Nous ne devons pas avoir peur de faire des erreurs car cela fait partie de la vie et nous apprenons de nos erreurs. Nous devons donc être très critiques envers nous-mêmes. Et si nous voulons gagner des titres, nous devons être très exigeants. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici et je suis très heureux de travailler avec ces gars-là. Nous irons de l'avant".

Manchester United doit encore disputer deux matchs de préparation avant la reprise de la Premier League, contre le RC Lens (samedi à 13h45) et l’Athletic Bilbao (le lendemain à 17h). Il sera ensuite temps de débuter la nouvelle saison de Premier League, par la réception de Wolverhampton (le 14 août).