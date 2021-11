Mercato: le Barça s'intéresse aussi à Anthony Martial

A la recherche d'un attaquant, le FC Barcelone a inscrit le nom d'Anthony Martial dans sa short list. L'international français a très peu joué cette saison avec Manchester United.

Le Barça continue son tour d'observation. Actuellement à Manchester pour se renseigner sur Ferran Torres, finalement trop cher pour le club catalan, les dirigeants barcelonais ont profité de l'occasion pour prendre quelques informations sur Anthony Martial. Selon le journal catalan Ara, Mateu Alemany, le directeur du football, et Ferran Reverter, le PDG du club, ont pris quelques notes sur la situation de l'international français.

Seulement deux titularisations cette saison en Premier League

Chez les Red Devils depuis 2015, Anthony Martial vit un début de saison compliqué. Soumis à une rude concurrence en attaque avec Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Mason Greenwood et Marcus Rashford, le Français n'a joué que neuf matchs toutes compétitions confondues (quatre titularisations) et n'a pas encore marqué. Sous contrat jusqu'en 2025, Anthony Martial espère gagner du temps de jeu avec Ralph Rangnick, probable futur entraîneur de United, pour faire une saison à la hauteur de 2019-2020, où il avait marqué 17 buts et donné six passes décisives.

Après la victoire face à Villarreal, les Mancuniens, dirigés pour la dernière fois par Michael Carrick, se déplacent ce dimanche à Stamford Bridge pour aller défier Chelsea (à suivre sur RMC Sport dès 17h30), solide leader de Premier League, avec pour objectif de se rapprocher du top 5 et de préparer au mieux les débuts de Ralph Rangnick sur le banc des Red Devils.

