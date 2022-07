Mercato: Ronaldo aurait déjà refusé le gigantesque contrat proposé par l’Arabie Saoudite

Malgré une offre colossale de 275 millions d’euros de salaire sur deux ans, Cristiano Ronaldo aurait refusé la proposition d’un club d’Arabie Saoudite, selon ESPN. L’attaquant de 37 ans avait aussi vu Chelsea lui fermer la porte ces dernières heures.

L’avenir de Cristiano Ronaldo est décidément l’un des dossiers chauds de ce mercato. L’avant-centre de Manchester United, en fin de contrat au terme de la prochaine saison, aurait reçu une offre gargantuesque d’un club saoudien selon la presse espagnole. Une proposition refusée par le principal intéressé, d’après les informations d’ESPN.

Ronaldo privilégie l'Europe, Tuchel pas emballé

Un club saoudien resté anonyme serait prêt à mettre 275 millions pour payer Ronaldo sur deux saisons, ce qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé du monde, de très loin, Manchester United récupérant 30 millions d’euros au passage en indemnité de transfert. Le journal AS, qui avait confirmé la rumeur, annonçait déjà que le joueur privilégie plutôt une piste européenne, malgré ses 37 ans.

Outre le PSG, Naples, le Bayern Munich et le Barça, le nom de Chelsea a circulé ces derniers temps. Mais selon la presse anglaise, Thomas Tuchel ne serait pas emballé par la venue du quintuple Ballon d’or, abandonnant ainsi la piste le guidant à Londres. Manchester United ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, poussant notamment le buteur portugais au départ, en plus de conflits avec le vestiaire et son club, un an après son grand retour chez les Red Devils.