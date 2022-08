Mercato: un club exotique prêt à sortir Ronaldo de sa galère à Manchester

Le président des Corinthians a confirmé jeudi qu’il rêvait d’attirer Cristiano Ronaldo au Brésil dans l’hypothèse où l’attaquant portugais quitterait Manchester United et l’Europe lors du mercato estival.

Manchester United reçoit Brighton ce dimanche lors de la première journée de la saison en Premier League. Star de l’équipe mancunienne, Cristiano Ronaldo n’est pas encore certains de jouer face aux Seagulls à Old Trafford en raison des incertitudes entourant son avenir.

Résolu à quitter les Red Devils, le Portugais semble avoir un peu de mal à convaincre d’éventuels courtisans de passer concrètement à l’action. Mais que le quintuple lauréat du Ballon d’or se rassure, il dispose déjà d’une offre au Brésil où le président des Corinthians rêve de le voir débarquer.

Le président rêve de Ronaldo

A 37 ans, et malgré des statistiques individuelles toujours impressionnantes (24 buts en 38 matchs en 2021-2022), Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à qualifier Manchester United pour la prochaine Ligue des champions. Soucieux de disputer la prestigieuse compétition, le Portugais ne devrait pas encore faire ses adieux au foot européen. Mais si jamais, la porte est ouverte.

"C'est vrai, je rêve grand. C'est les Corinthians! Willian et Renato Augusto ne sont-ils pas ici, a estimé Duilio Monteiro Alves lors de son passage dans le podcast Ulissecast ce jeudi. Dans le football, tout est possible et j'ai l'obligation de donner le meilleur de moi-même pour les Corinthians. Est-ce possible? Je ne sais pas."

"Nous gardons un œil sur lui"

A l’heure actuelle, il semble difficile de voir Cristiano Ronaldo quitter la Premier League pour signer en première division brésilienne. Mais le président du Timao veut croire à cette possibilité. Ou au moins susciter de l’engouement auprès de ses supporters.

"Nous n’avons pas essayé, nous n'avons pas enquêté, a encore lancé Duilio Monteiro Alves dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Il n'y avait pas une telle possibilité, mais nous gardons un œil sur lui. Imaginez qu'il veuille soudainement jouer au Brésil..." Cristiano Ronaldo aux Corinthians, un rêve fou? Peut-être. Mais imaginez quand même.