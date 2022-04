Mercato: une prolongation et une grosse clause pour Nkunku à Leipzig?

Leipzig souhaite prolonger le contrat de Christopher Nkunku après sa belle saison selon le journal Bild. Le club de Bundesliga augmenterait son salaire et inclurait une clause en vue d’un éventuel transfert lors du mercato.

L'avenir de Christopher Nkunku demeure incertain alors que le Français suscite l'intérêt de plusieurs écuries européennes. Auteur d'une grosse saison avec Leipzig, le néo-international tricolore enchaîne les prestations de haute volée et fait partie des joueurs les plus décisifs en Europe avec 27 buts et 14 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Une réussite qui devrait pousser le club allemand à lui offrir une prolongation de contrat selon les informations du quotidien Bild.

Libre en juin 2024, Christopher Nkunku étendrait ainsi son bail de plusieurs années avec le RBL en contre-partie d'une revalorisation salariale. Mais le joueur arrivé en provenance du PSG en 2019 contre environ 13 millions d'euros ne serait pas automatiquement bloqué par Leipzig en cas de belle offre. Afin de le convaincre de signer un nouveau contrat, une clause libératoire à hauteur de 60 M€ sera intégrée et permettra aux clubs intéressés de tenter leur chance avec le Français de 24 ans.

Nkunku garde la cote en Europe

Toutefois, cette clause en vue d'un éventuel transfert ne serait activée qu'à partir de l'été 2023. D'ici-là, les courtisans de Christopher Nkunku devront donc payer le prix fort afin de convaincre Leipzig de lâcher son meilleur buteur de la saison en Bundesliga (16 buts).

Etincelant avec l'équipe saxonne, l'attaquant français plairait à plusieurs cadors européens. Si son nom a un temps circulé du côté de Manchester United, l'arrivée d'Erik Ten Hag à la place de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils semble avoir changé la donne.

Le Bayern Munich resterait toujours sur le coup et Julian Nagelsmann, son ancien entraîneur à Leipzig, souhaiterait en faire le remplaçant de Serge Gnabry en cas de départ de l'Allemand. Libre en juin 2023, le feu follet du club bavarois pourrait chercher à partir dès cet été.

Nkunku peut finir la saison avec un joli trophée

Un départ qui ouvrirait la porte à une offre pour Christopher Nkunku. Au prix fort, donc, en attendant une possible prolongation du Français et une clause libératoire. D'ici-là, l'attaquant aux deux sélections voudra bien finir la saison 2021-2022 en qualifiant Leipzig pour la prochaine Ligue des champions et en allant le plus loin possible en Ligue Europa.

Jeudi prochain, le RBL se déplacera à Bergame sur le terrain de l'Atalanta pour un quart de finale retour à suspense. Titulaire ce jeudi lors du match aller (1-1), Christopher Nkunku n'a pas réussi à guider son équipe vers la victoire.