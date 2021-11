Mercato: Zidane n’est "pas intéressé" par Manchester United, selon BBC Sport

Courtisé par Manchester United pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, démis de ses fonctions dimanche, Zinedine Zidane n’est pas intéressé par le poste, selon les informations de BBC Sport.

Zinedine Zidane ne va vraisemblablement pas s’asseoir sur le banc de Manchester United. L’entraîneur français est bien courtisé par les dirigeants du club anglais pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, démis de ses fonctions ce week-end après la claque reçue face à Watford (4-1). Mais selon des sources de la BBC, le Français n’est pas intéressé à l’idée de rejoindre les Red Devils pour le moment.

"Zidane n'a jamais été intéressé par la Premier League", selon Fred Hermel

Son nom a récemment été associé à Newcastle, nouveau riche du football mondial et anglais. Mais là encore, la piste s’est vite refermée et les Magpies ont choisi Eddie Howe. "Zidane n’a jamais été intéressé par la Premier League et ne le sera sûrement jamais", confiait Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport, au moment de ces rumeurs.

Zidane est libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier. Après une première période faste sur le banc madrilène (2016-2018) avec trois sacres consécutifs en Ligue des champions (2016, 2017, 2018) et une Liga (2017), il avait repris le club en 2019 pour s’offrir une nouvelle Liga en 2020, avant de claquer la porte, lassé, l’été dernier. Dans une lettre ouverte publiée dans la presse espagnole, il s’était dit "blessé" et avait regretté de ne plus sentir la confiance du club. Il avait quitté le club un an avant la fin de son contrat.

Les Bleus... ou le PSG?

Depuis, le Français profite de son temps libre. Selon un article de L’Equipe en juillet dernier, Zidane serait même prêt à rester sans club jusqu’à la Coupe du monde 2022, compétition à l’issue de laquelle Didier Deschamps sera en fin de contrat avec l’équipe de France.

L’ancien meneur des Bleus serait prêt à attendre la sélection. Ces derniers jours, son nom est également cité du côté du PSG même si Mauricio Pochettino est actuellement en poste, et sous contrat jusqu’en 2023