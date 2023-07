"Messi peut faire de la MLS l'un des deux ou trois meilleurs championnats au monde", pour le propriétaire de l'Inter Miami

Jorge Mas, le propriétaire de l'Inter Miami, s'est réjoui de l'arrivée de Lionel Messi en MLS. Selon lui, la Pulga peut transformer le championnat américain pour en faire l'un des plus puissants au monde.

L'arrivée de Lionel Messi enflamme déjà la MLS. Alors que la Pulga, actuellement en vacances, n'est attendu qu'à la fin juillet pour faire ses grands débuts avec sa nouvelle franchise, Jorge Mas s'est réjoui de l'issue favorable d'un dossier qu'il étudiait depuis plusieurs années. "En 2019, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions le faire venir", a déclaré le propriétaire de la franchise floridienne dans une interview accordée à El Pais, avant de donner plus de détails sur les discussions entre le club et le clan du champion du monde.

"J'ai été là pendant trois ans. Pendant un an et demi, très intensément. Il y a eu beaucoup de conversations avec Jorge (Messi, son père). J'ai vu que c'était réglé à la fin du mois de mai. David (Beckham) n'a parlé à Leo que de questions footballistiques, parce qu'il jouait. Je ne voulais pas qu'il se sente sous pression. Nous avons parlé à Barcelone, à Miami, à Rosario, à Doha... J'ai passé toute la Coupe du monde au Qatar, à regarder l'Argentine. Le contrat d'Apple était très important pour conclure la transaction."

>> Le mercato en direct

Discussions confirmées avec Jordi Alba

Avant même les premières minutes de l'Argentin avec l'Inter Miami, Jorge Mas est convaincu de ce que l'ancien Parisien peut apporter au championnat américain. "Messi peut transformer la MLS en l'un des deux ou trois plus grandes ligues du monde. [...] Je pense qu'il a envie de laisser sa marque et qu'il pourra le faire au-delà du football. Quand il prendra sa retraite, il aura une participation dans le club".

Afin de "l'aider" dans sa mission, l'Inter Miami a également recruté Sergio Busquets et travaille activement sur d'autres ex-barcelonais. "Pour nous, il était essentiel d'entourer Messi de joueurs de son niveau. Nous parlons avec Busi depuis environ un an. Nous avons également discuté avec Jordi Alba." Les anciens Blaugrana retrouveront un visage bien connu en Floride, puisque "Tata" Martino a été nommé entraîneur d'une équipe à la peine en championnat.

Bon dernier de la Conférence Est, l'Inter Miami a mis fin à une série de sept défaites consécutives en allant chercher un nul face à Austin ce week-end (1-1). Ce premier match nul de la saison stoppe - un peu - l'hémorragie, mais la nouvelle formation de Tata Martino, absent sur le banc samedi et remplacé par Javier Morales, attend toujours une victoire depuis le 14 mai en MLS, face à New England (2-1). Depuis, seuls deux succès en Coupe des États-Unis, contre Charleston (1-0) et Legion de Birmingham (0-1), égayent un peu les journées des futurs coéquipiers de Lionel Messi.