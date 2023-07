MLS: le copropriétaire l’Inter Miami dévoile le salaire de Messi (et tous ses autres avantages)

Jorge Mas, copropriétaire de l’Inter Miami au côté de David Beckham, a livré un entretien au quotidien El Pais. L’homme d’affaires y dévoile notamment le salaire que va percevoir Lionel Messi au sein de la franchise floridienne ainsi que tous les autres avantages financiers offerts à la Pulga.

Jorge Mas n’a pas éludé le sujet de l’argent. Au cours d’un entretien au quotidien espagnol El Pais, l’homme d’affaires américain, copropriétaire de l’Inter Miami au côté de David Beckham, a livré quelques indications sur le salaire que va percevoir Lionel Messi au sein de la franchise floridienne.

Selon Jorge Mas, l’attaquant argentin va toucher "entre 50 et 60 millions" de dollars par an (entre 45 et 55 millions d’euros). Au PSG, son salaire était estimé à 30 millions d’euros net par an. Des chiffres vertigineux mais bien moins que ceux que lui offrait l’Arabie saoudite, où une offre à 500 millions d’euros a été évoquée sur la fin des négociations.

Pour Messi, à Miami, il faut également rajouter d’autres avantages financiers, comme un pourcentage à la revente des maillots du club ou encore des bénéfices sur les droits TV de la MLS, détenus par Apple. Toujours selon Mas, Messi "aura des parts dans le club" lorsqu’il "prendra sa retraite".

"Le contrat d'Apple était très important pour conclure la transaction"

Alors que la Pulga, actuellement en vacances, n'est attendu qu'à la fin juillet pour faire ses grands débuts avec sa nouvelle franchise, Jorge Mas s'est réjoui de l'issue favorable d'un dossier qu'il étudiait depuis plusieurs années. "En 2019, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions le faire venir", a poursuivi le propriétaire de la franchise floridienne dans l’interview à El Pais.

"J'ai été là pendant trois ans. Pendant un an et demi, très intensément. Il y a eu beaucoup de conversations avec Jorge (Messi, son père). J'ai vu que c'était réglé à la fin du mois de mai. David (Beckham) n'a parlé à Leo que de questions footballistiques, parce qu'il jouait. Je ne voulais pas qu'il se sente sous pression. Nous avons parlé à Barcelone, à Miami, à Rosario, à Doha... J'ai passé toute la Coupe du monde au Qatar, à regarder l'Argentine. Le contrat d'Apple était très important pour conclure la transaction."

La nouvelle formation de Tata Martino, absent sur le banc samedi et remplacé par Javier Morales, attend toujours une victoire depuis le 14 mai en MLS. L’Inter Miami est actuellement dernière de la conférence Est (5 victoires, 1 nul, 13 défaites).