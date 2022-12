Premier League: Ten Hag réclame des renforts, Manchester United pourrait ne faire que des prêts

Après le départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United souhaite se renforcer, notamment offensivement. Mais pour des raisons économiques, le club devrait majoritairement miser sur des prêts.

Après avoir vu Cody Gakpo lui filer sous le nez (pour s'engager à Liverpool), Manchester United veut recruter intelligemment, et surtout à moindre coût, en misant plutôt sur des prêts, comme nous l'apprend le Manchester Evening News. Une volonté à l'économie pour le club, en plein processus de vente. Erik ten Hag a insisté en conférence de presse sur l'importance d'avoir une équipe compétitive et suffisamment quantitative.

"Nous avons une équipe, nous avons des joueurs qui correspondent à nos critères mais avec tous les matchs à venir, c'est une compétition difficile (la Premier League), a déclaré Ten Hag. Nous voulons également jouer dans toutes les compétitions en gagnant également des matchs et des titres." Les Reds Devils seront opposés au FC Barcelone en barrage de Ligue Europa (16 et 23 février).

"Vous avez besoin de joueurs, vous avez besoin de joueurs de qualité pour jouer partout. Vous avez également besoin de compétition pour pouvoir faire des choix tactiques, nous recherchons donc le bon joueur pour notre équipe et qui doit correspondre aux critères sportifs mais aussi aux critères financiers", a rappelé le technicien néerlandais.

Ronaldo parti, Sancho hors de forme

Si les Reds Devils peuvent compter sur le retour d'Anthony Martial, le regain de forme de Marcus Rashford et la fraîcheur d'Alejandro Garnacho, tous les problèmes offensifs ne sont pas résolus. Le contrat de Cristiao Ronaldo ayant été résilié fin novembre, le club mancunien n'a plus vraiment de pur numéro 9, avec des profils qui se ressemblent plus ou moins.

Autre problème de taille: Jadon Sancho n'a plus joué depuis le 22 octobre, soit plus de deux mois. Et pour cause, l'international anglais (23 sélections) est hors de forme, et à l'heure actuelle incapable de s'entraîner avec l'équipe première. Il suit un protocole particulier.

Pour sa reprise en Premier League mardi, Manchester United a battu Nottingham Forest 3-0. Les Reds Devils vont tenter de confirmer sur la pelouse de Wolverhampton ce samedi.