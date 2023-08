PSG: le message d'adieu d'Al-Khelaïfi à la "légende" Neymar

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a adressé un beau message à Neymar après l'annonce de son départ vers l'Arabie saoudite et Al-Hilal lors du mercato estival. Le dirigeant qatarien a souligné ce mardi l'importance du Brésilien dans le développement du projet du club francilien.

Arrivé à Paris auréolé du titre de joueur le plus cher de l'histoire en 2017 (222 millions d'euros), Neymar aura marqué de son empreinte le PSG pendant six saisons. Officiellement transféré à Al-Hilal en Arabie saoudite ce mardi, le Brésilien a eu droit à un bel hommage de Nasser Al-Khelaïfi au moment de l'annonce de son départ lors du mercato estival. Le président francilien a rappelé l'importance de la star auriverde dans l'histoire du club.

"Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du club, ce que Neymar sera pour toujours, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué du club francilien. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre club et à notre projet au cours des six dernières années."

"Des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire"

Pendant six années marquées par des hauts et des bas avec Paris, Neymar n'aura laissé personne indifférent. Aussi bien chez les adversaires du PSG qu'au sein du club où la gestion de son cas aura parfois donné des maux de tête à sa direction. Mais visiblement, avec le temps, tous les souvenirs sont bons pour Nasser Al-Khelaïfi.

Plutôt que de retenir le négatif, le dirigeant qatarien a rappelé l'importance du Brésilien dans l'évolution du projet sportif du club de la capitale qu'il a notamment emmené en finale de la Ligue des champions.

"Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire, a ensuite enchaîné Nasser Al-Khelaïfi. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille." Et le président du PSG de conclure: Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure."